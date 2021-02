Onu in Libia: osservatori internazionali, via i mercenari turchi e russi e governo provvisorio

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha ordinato il dispiegamento di osservatori in Libia per monitorare il rispetto del cessate il fuoco, con una lettera inviata al segretario generale Antonio Guterres. «Costituire e dispiegare rapidamente un’avanguardia in Libia». A Ginevra le liste elettorali per le elezioni di Natale