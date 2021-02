Orfano di Trump, Jair Bolsonaro cerca alleati per un secondo mandato

tratto da: https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2021/02/24/brasile-bolsonaro-petrobras

Il presidente Jair Bolsonaro al ministero dell’energia a Brasilia, 5 agosto 2020. (Adriano Machado, Reuters/Contrasto)

Nella nostra fretta di voltare pagina dopo l’era di Donald Trump ci siamo dimenticati di colui che amava sentirsi descrivere come il “Trump dei tropici”, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Come Trump, anche Bolsonaro governa per istinto, e questo lo porta spesso a causare inavvertitamente una catastrofe. L’ultimo episodio riguarda l’azienda Petrobras, la compagnia petrolifera nazionale, una sorta di stato nello stato i cui scandali di corruzione avevano provocato la caduta dell’ex presidente Dilma Rousseff. Bolsonaro ha licenziato l’uomo che aveva rimesso in ordine Petrobras, Roberto Castello Branco, sostituendolo con un generale in pensione senza alcuna esperienza nel settore. Immediatamente il titolo di Petrobras ha perso il 20 per cento del suo valore alla borsa di São Paulo, segno di una drammatica perdita di fiducia. Controllata in parte dallo stato, Petrobras è la più grande azienda non solo del Brasile ma di tutta l’America Latina. Casse magicamente piene

La direzione di Petrobras aveva deciso di aumentare il prezzo del carburante alla pompa, collegandosi all’aumento del prezzo del barile sul mercato internazionale. La misura aveva scatenato la collera dei camionisti, che minacciavano di bloccare l’economia come già accaduto in passato. Gli autotrasportatori sono schierati con Bolsonaro, che non aveva nessuna intenzione di inimicarseli.

Il presidente brasiliano pensa già alla rielezione che potrebbe arrivare tra un anno e mezzo