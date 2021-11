Ormai Gerusalemme viene giudaizzata apertamente

Articolo originariamente pubblicato su Editoriale Al Quds e tradotto in italiano da Assopace Palestina

Lo abbiamo detto prima e lo diremo ancora, Gerusalemme est è in grave pericolo; è nelle fasi finali di essere giudaizzato e israelizzato, il suo carattere sta cambiando e la sua storia falsificata e sostituita e la sua natura araba islamica si è trasformata in una ebraica.

La Gerusalemme che tutti conoscono non è più questa Gerusalemme. I nomi delle sue strade, delle sue porte, delle sue mura e dei suoi mercati sono stati cambiati dall’arabo all’ebraico e con nomi biblici. La Città Vecchia è stata occupata da coloni e associazioni di insediamento e, un passo alla volta, stanno occupando le case e assaltando i residenti, aprendo la strada alla pulizia etnica della Città Vecchia e dell’area circostante.

Ci sono piani per cambiare la natura geografica e demografica della città attraverso l’espansione degli insediamenti esistenti e l’aggiunta di nuovi. C’è un piano di insediamento a Wadi Joz e un progetto per un giardino biblico sul cimitero di Yusifyeh e una metropolitana leggera che passerà sopra la moschea di Aqsa, che è già stata divisa temporalmente e sta per essere divisa nello spazio, proprio come in la Moschea Ibrahimi.

Tutto ciò che è stato appena menzionato è solo la punta dell’iceberg in termini di piani di Israele per Gerusalemme, che aspiriamo a essere la capitale del futuro stato palestinese. Tuttavia, non c’è più terra su cui costruire questo stato; l’annessione è andata costantemente avanti e l’espansione degli insediamenti è continuata con il numero di coloni a Gerusalemme e in Cisgiordania che ha raggiunto quasi un milione.

Ciò che peggiora le cose è che il governo israeliano ha deciso nella sua ultima riunione di gabinetto due giorni fa di imporre sanzioni ai ministeri e alle aziende che non trasferiscono i loro uffici a Gerusalemme Est, che sostengono sia la capitale unificata di Israele.

Il mondo tratta Israele come se fosse al di sopra delle leggi e delle risoluzioni internazionali e basta emettere dichiarazioni di rifiuto e condanna che non fanno nulla, senza prendere misure punitive serie, permettendo così a Israele di continuare senza sosta con le sue violazioni e crimini.

Inoltre, palestinesi, arabi e musulmani hanno anche una responsabilità nei confronti di Gerusalemme e dei suoi luoghi santi. Che cosa hanno fatto l’AP o le fazioni per salvare Gerusalemme e porre fine alle violazioni di Israele? La stessa domanda si pone al mondo arabo e islamico, dove molti dei loro paesi si sono normalizzati con Israele a scapito dei diritti nazionali del nostro popolo e che sembra essere una tendenza in corso.

Gerusalemme si sta perdendo sotto gli occhi di tutti senza che nessuno la salvi se non per la resistenza del suo stesso popolo. Per quanto tempo rimarrà la stessa questa situazione di cui Israele approfitta per portare avanti le sue politiche in questa città?