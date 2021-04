PALESTINA, CHE DISASTRO! Intervista a Samir Al Qaryouti (prima e seconda parte)

La Palestina si avvia alle elezioni legislative e presidenziali dopo molti anni dalla scadenza dei precedenti mandati. Per avere un quadro della situazione ci siamo rivolti a uno degli osservatori più accreditati in quanto profondo conoscitore delle questioni legate al mondo arabo in genere e a quello palestinese in particolare, il giornalista Samir Al Qaryouti, opinionista per Al Jazeera e altri canali tv di vari paesi arabi, nonché corrispondente di FranceTv ed altre testate europee.