Palestina: Come gli aiuti occidentali permettono il colonialismo di Israele

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Alaa Tartir

Manifestanti palestinesi spruzzano vernice per coprire il logo dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), nella Cisgiordania occupata, il 4 febbraio 2020 (AFP)

Negli ultimi 30 anni, gli aiuti internazionali sono stati utilizzati come strumento per disciplinare, mettere a tacere e mantenere il controllo sui palestinesi.

Da quando nel 1993 è stato firmato l’Accordo di Oslo I, i donatori internazionali hanno speso più di 50 miliardi di dollari in aiuti esteri nei Territori Palestinesi Occupati (TPO). Questi finanziamenti sono stati incanalati attraverso un modello di sviluppo occidentale che era stato progettato, almeno in apparenza, per promuovere lo sviluppo economico e istituzionale palestinese.

Gli architetti occidentali di questo modello speravano che, se fossero riusciti a “mettere i palestinesi al passo” con Israele dal punto di vista dello sviluppo, la pace avrebbe potuto prendere piede una volta che due Stati israeliani e palestinesi liberaldemocratici fossero esistiti l’uno accanto all’altro nel Levante.

Ma il modello ignorava esplicitamente la natura coloniale del dominio di Israele – la devastazione intrinseca causata da rapaci strutture coloniali di controllo – e poneva l’onere della costruzione della pace sulle spalle dei palestinesi, richiedendo loro di cambiare per soddisfare nebulosi standard di sviluppo definiti dai più stretti alleati occidentali di Israele prima che la pace potesse prendere piede.

Tuttavia, i finanziamenti sono stati accettati con buona volontà dai palestinesi, che hanno riposto la loro fiducia nel processo di pace di Oslo, che li avrebbe condotti alla libertà, utilizzando i finanziamenti dei donatori come un’opportunità per creare le proprie istituzioni dopo decenni di dominio diretto israeliano. L’obiettivo finale dei palestinesi era quello di creare un proprio Stato e di essere liberi una volta che il processo di Oslo, sponsorizzato dagli Stati Uniti, avesse superato un “periodo di transizione” che non avrebbe dovuto superare i cinque anni, concludendosi già nel 1999.

Gli aiuti erano la chiave della logica (coloniale) del modello occidentale, usati come strumento per riformare (leggi: civilizzare) i palestinesi e sostenerli attraverso un periodo transitorio di dominio israeliano, per raggiungere un punto in cui potessero sostenersi autonomamente in pace accanto a Israele.

Non più vicini alla libertà

Sebbene i finanziamenti siano stati utilizzati per creare un’Autorità Palestinese (AP) semi-autonoma e limitate istituzioni palestinesi di autogoverno, come nel campo della sanità e dell’istruzione, né gli aiuti di Oslo né il processo di Oslo hanno avvicinato i palestinesi alla libertà e all’autodeterminazione.

Non hanno mai permesso loro di costruire un’economia che li sostenesse nella lotta contro la potenza occupante che li sta colonizzando e rimuovendo dalla maggior parte della loro terra rimanente (circa il 22% della Palestina storica).

Invece, quei finanziamenti sono stati utilizzati quasi immediatamente per compensare le perdite economiche imposte ai palestinesi dalle politiche punitive israeliane, come la chiusura, la costruzione di insediamenti e le restrizioni al commercio.

Gli aiuti sono diventati un’ancora di salvezza per gli OPT quando il processo di pace è precipitato nella violenza estrema durante la Seconda Intifada, dal 2000 al 2006.

I responsabili politici occidentali hanno quindi aggiornato il loro modello di sviluppo, concentrandosi sul settore della sicurezza palestinese. La loro opinione era che se l’Autorità palestinese fosse stata in grado di coordinarsi con Israele e di garantirgli la sicurezza, mettendo fine alla “violenza” delle fazioni armate palestinesi, allora si sarebbero potuti avviare nuovi sforzi di pace.

Ancora una volta, l’onere della riforma e della pace è stato posto in primo piano sui palestinesi, ancora una volta sulla base di un presupposto coloniale razzista che li vede più inclini alla violenza, a differenza del liberal-democratico Israele.

I politici e gli esperti di sviluppo occidentali hanno rinnovato il loro lavoro di riprogettazione di altri aspetti delle istituzioni e della società palestinese. Il nuovo modello ha incorporato le nozioni di efficacia degli aiuti, buon governo e trasparenza che sono diventate popolari nel settore degli aiuti durante gli anni Duemila, in risposta alla devastazione causata dai sistemi di aiuto neoliberali (e neocoloniali) che esistevano durante il “decennio perduto” degli anni Ottanta e il Washington Consensus degli anni Novanta.

Molti sviluppisti animati da buone intenzioni hanno investito tempo e risorse per far funzionare il modello di sviluppo aggiornato di Oslo, che ha avuto “così tanto successo” che persino la Banca Mondiale ha ritenuto che nel 2011 i palestinesi fossero pronti a gestire un proprio Stato.

Tuttavia, nel 2023, i palestinesi sono ancora più lontani dall’autogoverno rispetto a 12 anni prima.

Quattro approcci

Per oltre un decennio ho seguito gli aiuti insieme al mio collega, il dottor Jeremy Wildeman. Ci sono diverse prospettive sul perché i modelli di aiuto alla pace di Oslo siano falliti così abissalmente dopo 30 anni e 50 miliardi di dollari di finanziamenti. Tra questi vi sono alcuni punti di vista secondo cui non si è trattato necessariamente di un fallimento. Per esempio, ci sono gli strumentalisti dell’aiuto che ritengono che il modello di Oslo fosse, e sia, intrinsecamente valido, ma che sia stata l’esternalità della “politica” a ostacolarne il successo.

I neocolonialisti, invece, sono realisti dell’aiuto che comprendono come l’aiuto possa essere utilizzato come strumento per disciplinare, mettere a tacere e mantenere il controllo sui palestinesi e sostenere lo status quo degli interessi israeliani e occidentali.

Ci sono poi gli “strumentalisti critici” che condividono la fede degli strumentalisti nel modello di aiuti di Oslo, ma, al contrario, si concentrano sulla politica dell’occupazione militare israeliana degli OPT, sui diritti umani dei palestinesi, sulla costruzione di insediamenti israeliani e sul diritto internazionale, come ostacoli primari che devono essere affrontati, affinché lo sviluppo e la pace abbiano luogo.

Infine, ci sono i critici che, come noi, non credono che il modello di aiuto sia un processo di liberazione, ma piuttosto uno strumento non indigeno di dominazione esterna che deve essere visto con sospetto e infine contrastato.

I principi di efficacia degli aiuti, come quelli contenuti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 e nell’Agenda d’azione di Accra del 2008, possono essere utilizzati come strumento anticoloniale per valutare il modo in cui i donatori occidentali operano nelle regioni del Sud globale, come i TPP.

Uno dei principi più importanti è che i donatori siano trasparenti e che le informazioni siano liberamente disponibili su ciò per cui spendono i loro fondi. Questo perché è fondamentale per qualsiasi popolo sovrano capire in modo esauriente quali finanziamenti stranieri entrano nella propria società e per quale fine vengono spesi, nell’interesse di ciascun donatore.

È anche una massima del buon governo e dell’istituzionalismo liberale che i donatori pretendono di sviluppare per i palestinesi, mostrare in modo trasparente da dove provengono i finanziamenti e come vengono utilizzati dal loro governo.

Tracciare gli aiuti palestinesi

Il dottor Wildeman ed io abbiamo tentato, in diverse occasioni dal 2016, di tracciare i finanziamenti dei donatori negli OPT.

L’obiettivo generale del nostro lavoro è stato quello di tracciare e analizzare tali aiuti e di costruire un database completo e accessibile al pubblico di tutti i flussi di aiuti. Rendere accessibili informazioni significative è un passo critico e cruciale verso i sistemi di buon governo democratico che i palestinesi anelano a realizzare, nel percorso verso un governo autonomo.

A tal fine, nel 2022 abbiamo condotto uno studio di ricerca per la Rete delle Organizzazioni Non Governative Palestinesi, monitorando 41 importanti attori donatori che hanno rappresentato circa il 90% degli aiuti agli OPT negli anni ’20.

A tal fine, nel 2022 abbiamo condotto uno studio di ricerca per la Rete delle organizzazioni non governative palestinesi, seguendo 41 importanti attori donatori che hanno rappresentato circa il 90% degli aiuti agli OPT negli anni 2017-2021. Questi attori hanno svolto un ruolo determinante nel modo in cui le istituzioni palestinesi possono essere strutturate e nel modo in cui servono la società palestinese. Nel 2022 abbiamo riscontrato una netta mancanza di trasparenza degli aiuti, che è peggiorata sensibilmente rispetto alle indagini analoghe condotte in passato, nel 2016 e nel 2017.

Nel 2022, abbiamo raccolto i dati in tre modi diversi: (1) contattando direttamente i donatori e le loro missioni negli OPT per ottenere informazioni sulla loro spesa per gli aiuti; (2) esaminando i siti web dei donatori e catalogando i rapporti online sulla loro spesa per gli aiuti negli OPT; e (3) effettuando un’estrapolazione dei dati trovati nel database dell’OCSE Query Wizard for International Development Statistics (QWIDS).

Abbiamo scoperto che meno del 30% dei donatori che abbiamo contattato ci ha fornito i dati necessari per capire cosa loro, e la comunità internazionale, stanno finanziando in Palestina.

Inoltre, lungi dall’essere trasparenti e facilmente accessibili, i dati disponibili sui loro siti web potevano essere piuttosto difficili da localizzare, se esistevano online, e potevano non essere disponibili nemmeno in inglese, per non parlare dell’arabo necessario per la proprietà indigena del processo di aiuto.

Infine, il database QWIDS fornisce un’ampia panoramica dei finanziamenti agli aiuti negli OPT, grazie al numero limitato di donatori che forniscono tali informazioni al database.

Il risultato del nostro studio è stato che, dopo un significativo investimento di tempo per condurre una ricerca da parte di ricercatori esperti di aiuti alla Palestina, abbiamo ottenuto un’idea molto limitata dell’aspetto degli aiuti dei donatori internazionali nei TPO dal 2017 al 21. Il risultato principale è stato che i donatori non si sono sforzati di essere efficienti e di essere trasparenti.

Il risultato principale è stato che i donatori non si sono sforzati di essere trasparenti o responsabili nei confronti dei palestinesi, in un momento in cui si è assistito a un visibile declino delle istituzioni e dei sistemi di buon governo dell’Autorità palestinese sostenuta dall’Occidente, in mezzo a un’intensificazione della colonizzazione delle terre palestinesi da parte di Israele.

Danno dei donatori

L’influenza dei donatori sullo Stato e sulla società palestinese è sostanziale nell’economia degli OPT colonizzati.

Sebbene i donatori possano credere di aiutare i palestinesi attraverso la loro spesa per gli aiuti, è la loro inazione nell’affrontare e risolvere le cause alla radice di quello che chiamano “stallo politico” che contribuisce allo status quo violento, se combinato con gli aiuti di Oslo che sono strutturati in modo tale da aiutare Israele a compensare i costi della sua occupazione e sovvenzionare la sua continua colonizzazione delle terre palestinesi.

Questa sembra essere la peggiore combinazione di strumentalisti che ignorano i problemi politici fondamentali che portano al conflitto negli OPT e di neocolonialisti che usano il loro modello per sostenere il colonialismo israeliano.

Nel frattempo, è importante per i palestinesi che gli aiuti stranieri che entrano nel loro territorio siano misurati con precisione, in modo da avere le informazioni necessarie per capire cosa finanziano, essere in grado di appropriarsi di questi aiuti e dei propri sistemi di governance, servire i loro bisogni reali e metterli in condizione di essere finalmente liberi dal dominio israeliano.

I palestinesi dovrebbero rifiutare qualsiasi aiuto che non serva a questi scopi. I donatori dovrebbero nel frattempo stanziare le risorse necessarie per tracciare e rendere facilmente accessibili a tutti i palestinesi le informazioni sulla spesa per gli aiuti agli OPT.

Attualmente, ciò non avviene e non esiste un sistema per assicurarsi che lo facciano.

In queste circostanze, i palestinesi dovrebbero guardare agli aiuti dei donatori occidentali con profondo sospetto, visti i lunghi precedenti dell’Occidente nel favorire gli interessi percepiti di Israele a spese dei palestinesi. Ciò potrebbe significare rifiutare i donatori occidentali che si rifiutano di essere trasparenti o di non fare danni nella Palestina occupata.