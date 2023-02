Palestinese ucciso mentre i coloni israeliani si scatenano in Cisgiordania in attacchi di vendetta

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Quasi 400 palestinesi sono stati feriti mentre decine di case, negozi e auto sono stati distrutti

Domenica sera i coloni israeliani si sono scatenati nelle città della Cisgiordania occupata in attacchi di vendetta, bruciando e attaccando case e proprietà palestinesi per ore.

Almeno un palestinese è stato ucciso e quasi 400 sono stati feriti negli attacchi, hanno dichiarato i funzionari sanitari palestinesi.

Sameh Hamdullah Aktech, 37 anni, è stato ucciso nella città di Za’tara, vicino a Nablus. La Società della Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) ha dichiarato che il suo personale ha curato una persona per ferite da accoltellamento e almeno altre due hanno riportato ferite alla testa.

Case, negozi, auto e terreni agricoli sono stati dati alle fiamme dai coloni che si aggiravano per le strade di diverse città palestinesi, soprattutto vicino a Nablus. Sono stati segnalati attacchi a Ramallah e Salfit.

La PRCS ha dichiarato che almeno 35 case sono state completamente bruciate e altre 40 sono state parzialmente danneggiate. Più di 100 auto sono state bruciate o distrutte, ha aggiunto.

I disordini hanno fatto seguito a una sparatoria avvenuta in giornata nella città di Huwwara, ad opera di un sospetto palestinese, che ha provocato l’uccisione di due coloni israeliani.

Ghassan Daghlas, un attivista palestinese che monitora l’espansione degli insediamenti israeliani a nord della Cisgiordania, ha dichiarato a Middle East Eye che almeno un negozio è stato bruciato alle 21:15 ora locale.

“Quello che i coloni stanno facendo stasera è un crimine di guerra simile agli eventi della Nakba e agli attacchi delle bande sioniste”, ha dichiarato Daghlas, riferendosi alla violenta “catastrofe” del 1948 che ha portato alla creazione dello Stato di Israele.

Nove famiglie palestinesi hanno dovuto essere salvate dalle loro case in fiamme, ha riferito il canale 12 di Israele.

Le nostre vite sono in pericolo

Un residente di Huwwara, Ziyad Dmaidi, ha raccontato a MEE di aver a malapena messo in salvo la sua famiglia prima che la sua casa fosse data alle fiamme.

Dmaidi stava tornando dal lavoro quando ha visto un gruppo di coloni dirigersi verso la sua casa, ha detto, ricordando una sensazione di panico mentre si precipitava dentro per radunare la sua famiglia.

In pochi minuti “decine di coloni” hanno iniziato a spaccare le finestre, facendo irruzione in casa. La famiglia è riuscita a fuggire mentre venivano gettati all’interno pneumatici in fiamme. La sua casa è stata completamente distrutta.

“Non ho mai pensato alla casa o a tutte le nostre cose, pensavo solo ai miei figli e a come salvarli da questo incubo”, ha detto Dmaidi.

“Siamo usciti dalla casa e ci siamo messi in salvo con l’aiuto delle ambulanze che sono state attaccate mentre cercavano di evacuarci. Le nostre vite sono in pericolo e tutto questo accade mentre i soldati israeliani se ne stanno lì ad aspettare solo per proteggere i coloni”, ha continuato.

Fida Hamad, un’altra residente, ha detto a MEE che l’attacco dei coloni è stato il più grande che abbia mai vissuto e che le case sono state date alle fiamme con le famiglie ancora all’interno.

Grandi nuvole di fumo si sono diffuse in tutta la città, mentre le urla erano costanti.

“Eravamo seduti nelle nostre case e all’improvviso abbiamo sentito esplosioni e urla di panico. Abbiamo appreso che i coloni avevano attaccato la città”, ha ricordato Hamad.

“I miei figli hanno iniziato a piangere e io ho cercato di calmarli, ma i suoni dell’assalto erano più forti di tutto: imprecazioni in ebraico, finestre distrutte, veicoli, case e negozi in fiamme… È stato davvero terribile”.

Il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha accusato il governo israeliano di piena responsabilità per gli attacchi a Huwwara e ha esortato la comunità internazionale a fornire protezione alla popolazione civile.

Nel frattempo, Aida Touma-Suleiman, membro palestinese del parlamento israeliano, ha condannato gli attacchi, twittando: “I coloni stanno commettendo un crimine orribile questa notte a Huwwara – bruciando le case mentre le famiglie sono dentro e creando scompiglio”.

“Stanno agendo nello spirito del governo fascista”, ha dichiarato Touma-Suleiman. “Ho parlato con diversi ambasciatori e ho chiesto loro di intervenire”.

Almeno un camion dei pompieri palestinesi che tentava di rispondere agli incendi è stato attaccato e i suoi finestrini sono stati distrutti. Anche diverse ambulanze sono state danneggiate, secondo quanto riportato dai social media. La PRCS ha dichiarato di essere stata impossibilitata a raggiungere le aree colpite dagli attacchi a Huwwara per due ore.

I coloni “cercano vendetta

Domenica scorsa, Hillel e Yagel Yaniv, due fratelli di Har Bracha, un insediamento illegale nella Cisgiordania occupata, sono stati colpiti mortalmente nella loro auto mentre attraversavano Huwwara.

L’aggressore ha speronato il veicolo, prima di sparare ai due e fuggire dalla scena. Subito dopo la sparatoria, l’esercito israeliano ha dichiarato di essere sulle tracce del colpevole.

I coloni israeliani hanno lanciato sui social media l’invito a organizzare una marcia verso Huwwara per “vendicarsi” degli attacchi.

“I coloni israeliani hanno terrorizzato le comunità palestinesi oggi, nella Cisgiordania occupata, attaccando i civili e incendiando case e attività commerciali”, ha twittato l’account ufficiale della missione palestinese nel Regno Unito, condividendo un video di uno degli incendi e taggando il ministro degli Esteri James Cleverly e due account Twitter del Foreign Office.

La Cisgiordania occupata ospita circa 2,9 milioni di palestinesi e circa 475.000 coloni ebrei che vivono in insediamenti approvati dallo Stato e illegali secondo il diritto internazionale.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione congiunta dopo la sparatoria iniziale di domenica, annunciando che il parlamento ha approvato una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati per reati di terrorismo contro gli israeliani.

“In questo difficile giorno in cui due cittadini israeliani sono stati uccisi in un attacco terroristico palestinese, non c’è niente di più simbolico che approvare una legge sulla pena di morte per i terroristi”, si legge nella dichiarazione.

All’inizio di domenica, funzionari israeliani e palestinesi hanno avuto colloqui in Giordania per cercare di garantire la calma in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

Almeno 62 palestinesi sono stati uccisi dagli israeliani quest’anno, al ritmo di più di una vittima al giorno. Nello stesso periodo, 12 civili israeliani e un agente di polizia sono stati uccisi da palestinesi.

Ciò segue un forte aumento della violenza nel 2022, quando almeno 167 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, il più alto numero di morti in quei territori in un solo anno dalla Seconda Intifada. L’anno scorso gli attacchi palestinesi hanno ucciso 30 israeliani.