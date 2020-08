Pandemia, da ‘paria’ a modello globale – Per il Nyt l’Italia dà lezioni ai suoi vicini e agli Stati Uniti

tratto da: https://www.remocontro.it/2020/08/01/pandemia-da-paria-a-modello-globale-per-il-nyt-litalia-da-lezioni-ai-suoi-vicini-e-agli-stati-uniti/

Remocontro 1 Agosto 2020

«Vigilanza e competenza che ci ha consentito di passare da “untori” planetari a Paese virtuoso. Intanto gli Usa sono in testa alla triste classifica degli infetti e in Europa si moltiplicano i focolai».

Il New York Times elogia le misure di contenimento del coronavirus in Italia: «Il Paese ha consolidato e mantenuto i frutti di un duro lockdown nazionale attraverso un mix di vigilanza e competenze mediche dolorosamente acquisite»