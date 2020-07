PAPA: DI QUELLO CHE SUCCEDE NEI LAGER IN LIBIA CI DANNO UNA VISIONE ‘DISTILLATA’

08/07/2020, 11.54

VATICANO

Celebrando la messa nel settimo anniversario della visita a Lampedusa, Francesco è tornato a parlare di “globalizzazione dell’indifferenza”. “ La guerra, sì, è brutta, lo sappiamo, ma voi non immaginate l’inferno che si vive lì, in quei lager di detenzione. E questa gente veniva soltanto con la speranza e di attraversare il mare ”.