” PARI BRUTTU…! ” di Nicola Gratteri

Una pagina su cui riflettere a lungo e ciclicamente nel tempo malato in cui spesso ci si vergogna dei propri genitori. Una pagina da rileggere spesso e da centellinare, non certo per piaggeria immotivata nei confronti di Nicola Gratteri, che ne riprende spesso i contenuti in occasione delle tante premiazioni che riceve per il suo impegno di lotta (vera) alla ndrangheta, ma per capire come e quanto l’esempio buono dei genitori incida sul costume dei figli, come e quanto la Calabria abbia da imparare, ma anche tanto da insegnare in termini di civiltà del lavoro, di giustizia sociale, di coraggio civile e di dignità. E solo chi vive di superbia, di intrallazzo, di vanità, chi non conosce l’arte del rispetto – quello vero, non quello su cui prosperano le fortune mafiose – disprezza l’ umile espressione che dà il titolo a questa pagina e che è fiorita innumerevoli volte sulle labbra dei nostri vecchi. (Bruno Demasi)