Parliamo italiano: Il Palestine Chronicle lancia l’edizione in lingua italiana

Articolo pubblicato originariamente su Palestine Chronicle

L’attivista italiano Vittorio Arrigoni. (Foto: Vittorio Arrigoni FB Page)

Il network affiliato al Palestine Chronicle ha annunciato il 29 marzo il lancio del Palestine Chronicle Italia, un sito di notizie dedicato a chi parla la lingua italiana.

Con il lancio della nuova pagina, la People Media Project, organizzazione senza scopo di lucro 501(c)(3), con sede negli Stati Uniti, gestirà ora una rete multimediale in tre lingue diverse: inglese, francese e italiano.

“Siamo entusiasti di questa nuova iniziativa”, ha dichiarato Ramzy Baroud, direttore del Palestine Chronicle. “La decisione di lanciare la pagina italiana è coerente risponde alla nostra politica di crescita costante, nella crescente consapevolezza che c’è sempre più bisogno di informazioni autentiche sulla Palestina, in Italia e nel mondo”.

La nuova operazione sarà gestita dalla caporedattrice del Palestine Chronicle, Romana Rubeo. “C’è un gran bisogno, in Italia, di far sentire la voce dei palestinesi e di fornire una prospettiva palestinese per controbilanciare una copertura mediatica completamente distorta su Palestina e Israele”, ha dichiarato Rubeo, che ha aggiunto: “È il momento di ricreare una sorta equilibrio”.

Il nuovo sito web opererà con il nome Palestine Chronicle Italia ed è accessibile a questo link www.PalestineChronicleItalia.com

Per ulteriori informazioni e domande contattare: info@palestinechronicle.com