Parroco di Gaza: Natale da isolati, ma nella solidarietà

Per i cristiani della Striscia la chiesa è “il luogo dove hanno casa”. Per arginare la pandemia le autorità hanno chiuso i luoghi di culto e imposto il coprifuoco. In un anno nessun permesso per uscire e visitare Betlemme e Gerusalemme. Ma non mancano i momenti di festa e condivisione: come la distribuzione di cibo e kit di igiene, anche per alcune famiglie musulmane.