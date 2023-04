Partecipa alla settimana di azione globale #BoycottAXA

L’assicurazione francese AXA terrà la sua Assemblea Generale il 27 aprile a Parigi. Le forze israeliane dell’apartheid hanno ucciso finora oltre 90 palestinesi quest’anno. E siamo solo ad aprile. Il furto di terra, l’annessione, la pulizia etnica, la demolizione di case e l’espansione degli insediamenti stanno aumentando a un ritmo allarmante.



Il colonialismo e l’apartheid israeliani sono aiutati da organizzazioni di coloni ulteriormente incoraggiate dal nuovo governo israeliano, il più di estrema destra, razzista, fondamentalista, omofobo e misogino di sempre.



In vista dell’Assemblea Generale di AXA, la coalizione “Stop AXA Assistance for Israeli Apartheid” sta invitando i sostenitori di tutto il mondo a intensificare il boicottaggio e le pressioni su AXA affinché smetta di assicurare l’apartheid!



Chiediamo ai sostenitori di inviare un’e-mail al numero verde di segnalazione di AXA, fare pressione su AXA affinché si disattivi dall’apartheid israeliano e avvii una valutazione esterna del rischio per i diritti umani ora!



Israele è in grado di mantenere il suo regime oppressivo sul popolo palestinese solo grazie alla complicità internazionale, anche da parte delle imprese commerciali.



AXA è una di queste compagnie internazionali complici.



Sul suo sito web, AXA afferma di rispettare i diritti umani ma continua a finanziare banche israeliane. Ciò rende AXA responsabile – e possibilmente legalmente responsabile – per favoreggiamento o profitto da crimini di guerra e crimini contro l’umanità dell’apartheid.



