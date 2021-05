PATRICK ZAKI, IL SILENZIO DEGLI IGNAVI. E il loro capo è alla Farnesina – di Umberto De Giovannangeli

tratto da: https://www.globalist.it/world/2021/05/24/patrick-zaki-il-silenzio-degli-ignavi-e-il-loro-capo-e-alla-farnesina-2081028.html

Il silenzio è calato di nuovo su quel giovane “italiano” rinchiuso in un carcere di massima sicurezza egiziano. Condannato, senza processo, ad un “ergastolo” amministrativo. Patrick Zaki non fa più notizia

Così, l’8 maggio scorso, il titolare della Farnesina a proposito della situazione dello studente egiziano dell’Università di Bologna detenuto dal 7 febbraio del 2020 al Cairo con accuse legate alla sua attività politica e giornalistica. “Per quelli che abbiamo portato a casa in questi anni – ha aggiunto Di Maio – la notizia è stata data quando hanno messo piede in Italia”.

“Se non fosse stato per la mobilitazione della società civile e per il sostegno dei mezzi d’informazione in questi 15 mesi, la drammatica situazione di Patrick Zaki avrebbe rischiato di finire dimenticata. Il silenzio è proprio ciò che aiuta governi repressivi a continuare a commettere violazioni dei diritti umani”, aveva ribattuto Noury. “Qui non stiamo parlando di un sequestro compiuto da un gruppo armato con cui negoziare in silenzio – aveva aggiunto il portavoce di Amnesty Italia – ma di un prigioniero di coscienza in carcere da 15 mesi e privato di ogni suo diritto dalle autorità di uno stato amico dell’Italia col quale sarebbe necessario alzare la voce e non abbassarla””.

“Tutti vogliamo la libertà di Patrick Zaki – ha scritto da parte sua su Twitter il deputato Pd Filippo Sensi – Tutti.

Nessuno ha la verità in tasca. Nessuno. Vale per me. Vale per il ministro degli Esteri che dice di abbassare i toni su Zaki. Sappia che il Parlamento ha fatto e continuerà a fare la sua parte. La faccia anche il governo”