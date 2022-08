Pellegrini di giustizia 2022: Solidarietà alle ONG palestinesi prese di mira da Israele

Ramallah, 25 agosto 2022

I 35 partecipanti al Pellegrinaggio di Giustizia in Palestina (20-27 agosto 2022) uniscono la propria voce a quella di Pax Christi Italia e delle tante associazioni in solidarietà agli operatori e alle operatrici delle ONG le cui sedi, solo pochi giorni fa, sono state oggetto di atti intimidatori da parte dell’esercito israeliano, che hanno cancellato e distrutto dati e file.

Le predette ONG erano già state accusate di essere organizzazioni terroristiche, senza prova alcuna, sia dal Ministero della Difesa isrealiana (19 ottobre 2021) sia dal Comandante Militare (il 3 novembre 2021).

Avendo attraversato le strade di Betlemme, di Gerusalemme, di Hebron e di Ramallah, sentiamo forte il dovere di condannare le politiche di apartheid verso i palestinesi da parte del governo israeliano.

Esprimiamo vicinanza agli operatori e alle operatrici delle ONG, consapevoli che i diritti umani sono un impegno che va supportato per il bene e la dignità di tutti. Perché per noi il silenzio non è un’opzione.

Chiediamo pertanto con forza che il nostro Governo, l’UE e le organizzazioni internazionali prendano misure concrete per assicurare la protezione dei difensori dei diritti umani in Palestina.

I partecipanti al Pellegrinaggio di Giustizia 2022