Per capire l’invasione di Putin dobbiamo guardare all’occupazione israeliana

Il modo in cui Putin inquadra la violenza dello Stato russo in Ucraina è simile alla retorica che Israele usa da decenni nelle sue guerre contro i palestinesi

Articolo originariamente pubblicato su +972 Magazine e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto per Invicta Palestina

Di Meron Rapoport

Manifestanti palestinesi bruciano pneumatici vicino alla recinzione Israele-Gaza durante la Grande Marcia del Ritorno, 13 aprile 2018. (Sliman Khader/Flash90)

“Oggi è il giorno in cui è iniziata la giusta operazione di denazificazione in Ucraina”. È così che Vladimir Soloviev, un popolare presentatore televisivo russo sul canale statale russo, ha descritto la guerra che il suo paese ha intrapreso contro l’Ucraina e i suoi 42 milioni di abitanti.

L’invasione del Presidente russo Vladimir Putin è apertamente sostenuta dalla destra israeliana. Questo sostegno viene prima di tutto da una posizione politica: la guerra ha lo scopo di dimostrare la presunta “debolezza” americana sotto l’amministrazione democratica di Joe Biden, che ha commesso l’imperdonabile peccato di aver sconfitto Donald Trump, il preferito della destra israeliana.

Ha anche lo scopo di mostrarci l’importanza di avere un Primo Ministro israeliano che il mondo rispetti, cioè Benjamin Netanyahu. Ovviamente non c’è nulla che dimostri che la guerra avrebbe potuto essere evitata se Trump e Netanyahu avessero continuato a servire come leader, ma l’ipotetica affermazione serve comunque alla posizione della destra.

Al di là delle congetture politiche, tuttavia, qui c’è qualcosa di più profondo in gioco. Il modo in cui Putin inquadra la violenza dello Stato russo è molto simile alla retorica e al gioco di parole che Israele usa nelle sue guerre contro i palestinesi e gli stati arabi da decenni.

Occupazione? È solo un’ “operazione”

Innanzitutto è l’uso della parola “operazione” per descrivere quella che in realtà è una guerra a tutti gli effetti, in cui decine di migliaia di soldati russi stanno invadendo uno Stato sovrano confinante. Gli ex soldati israeliani ricorderanno “Operazione Pace per la Galilea”, il nome che Israele diede alla guerra iniziata nel 1982, che portò alla conquista di quasi metà del Libano, compresa la capitale Beirut, e alla successiva occupazione del sud del Paese.

Sebbene la guerra in Libano sia durata 18 anni fino al ritiro di Israele nel 2000 e abbia causato la morte di decine di migliaia di palestinesi, libanesi, siriani e più di mille israeliani, ancora oggi essa continua a essere descritta nei documenti ufficiali dell’IDF con il suo nome militare ufficiale. La guerra del Sinai, in cui Israele occupò quasi l’intera penisola desertica dall’Egitto nel 1956, è ancora descritta in alcuni documenti come “Operazione Sinai” o “Operazione Kadesh”.

Da allora il nomi-classificatore dell’IDF, in particolare per le guerre di Israele nella Striscia di Gaza, è solo diventato più sofisticato. Da “Summer Rains” (Piogge Estive) a “Hot Winter” (Inverno Caldo) a “Cast Lead” (Piombo Fuso) a “Protective Edge” (Margine di Protezione) a “Guardian of the Walls” (Guardiano delle Mura), Israele userà ogni parola possibile per evitare di dire al pubblico israeliano ciò che è così ovvio: andremo in guerra. Putin si sta dimostrando un eccellente apprendista ed emulatore di questo, accontentandosi del termine “operazione” e connotando qualcosa con un inizio, una parte centrale e una fine chiari.

I nazisti dietro l’angolo

Un altro stratagemma che Putin ha felicemente adottato è calarsi nel ruolo di vittima, preferibilmente mentre menziona l’Olocausto. Usando il termine “de-nazificazione” per descrivere i suoi piani per l’Ucraina, Putin non solo demonizza il nemico e porta la sua guerra dal regno politico-militare a uno quasi mitico, sta comunicando che questa è una guerra dei deboli contro i potenti, di coloro che agiscono per autodifesa contro i belligeranti.

La Russia, o meglio l’ex Unione Sovietica, di cui Putin si considera erede in senso territoriale e imperiale, è stata una vittima dei nazisti. Facendo rivivere questo inquietante passato, l’aggressione della Russia e il suo vantaggio in quasi ogni aspetto sull’Ucraina vengono invertiti. Il russo si trasforma nella parte debole, mentre l’Ucraina diventa l’aggressore.

L’uso da parte di Israele della memoria dell’Olocausto per giustificare la sua violenza di Stato è infinito. Ovviamente è ancora più ironico considerando che le forze “nazionali” ucraine hanno collaborato con i nazisti, e ancora oggi ci sono milizie neonaziste nel Paese, mentre i palestinesi non hanno nulla a che fare con lo sterminio degli ebrei europei. Ma niente di tutto questo conta per la propaganda israeliana. L’affermazione di Netanyahu secondo cui è stato il Mufti Haj Amin al-Husseini a convincere Hitler ad adottare la Soluzione Finale è solo uno dei tanti esempi usati per giustificare l’ulteriore sottomissione dei palestinesi.

Ma quando si tratta di ritrarre falsamente la realtà delle relazioni di potere, Israele è ancora più radicale della Russia. Mentre l’Ucraina è molto più debole della Russia, la prima ha ancora i suoi aerei, carri armati, missili e centinaia di migliaia di soldati addestrati. Israele effettua “operazioni” a Gaza contro un nemico che non ha paragoni in termini di potenza o capacità militare, eppure Israele è in qualche modo sempre la parte più debole che viene attaccata.

La scelta del linguaggio di Putin ricorda quello di Israele quando si tratta di definire lo scopo della guerra russa. Nel suo discorso del primo giorno di guerra, Putin ha affermato che lo scopo dell’ “operazione” era la “smilitarizzazione” dell’Ucraina. “Tutti i soldati ucraini che depongono le armi potranno lasciare la zona di combattimento in sicurezza”, ha dichiarato. Putin ha poi affermato che gli aiuti militari all’Ucraina portano all’ “instabilità”, rendendo l’aggressione russa sinonimo di ripristino della stabilità e di uno stato naturale delle cose.

Questa narrazione sembra tratta dal manuale israeliano. Israele occupa la Cisgiordania da più di 54 anni e da 15 anni impone un assedio soffocante alla Striscia di Gaza. È l’occupante, l’invasore e l’aggressore. Eppure i palestinesi occupati sono quelli che devono “deporre le armi” e desistere. Ogni resistenza è considerata un atto di terrorismo; qualsiasi sostegno alla lotta palestinese contro l’occupazione “incoraggia l’instabilità”.

Anche le cosiddette ragioni di sicurezza dell’invasione sono notevolmente simili. L’Ucraina è stata invasa non perché abbia attaccato la Russia o perché c’erano informazioni credibili sul fatto che stesse pianificando di danneggiare il suo vicino. Il motivo è che potrebbe entrare a far parte della NATO, che Putin considera una “minaccia immediata” e che ha spinto la Russia ad attaccare preventivamente. Queste affermazioni ricordano le argomentazioni israeliane per effettuare regolarmente attacchi aerei in Siria, il che non perché Israele sia stato attaccato, ma perché pensa che sarà attaccato in futuro.

“Non esiste la nazione ucraina”

E, naturalmente, c’è la giustificazione storica per l’invasione della Russia. In un discorso che ha accompagnato l’invasione, Putin ha affermato che l’Ucraina non ha mai avuto una “tradizione di genuina statualità” e che il paese di oggi è una finzione creata dai bolscevichi quando fondarono l’Unione Sovietica. In un saggio pubblicato lo scorso anno, il Presidente russo ha affermato che l’Ucraina è un “progetto anti-russo”.

Anche questo suona come una replica delle affermazioni di Israele sul nazionalismo palestinese. I leader israeliani hanno ripetutamente affermato che l’unico scopo del progetto nazionale palestinese è danneggiare Israele, negando l’esistenza del popolo palestinese o l’identità collettiva.

La destra israeliana è particolarmente legata a questo tipo di argomentazioni. Non è un caso che Gershon HaCohen, un generale riservista dell’esercito israeliano diventato opinionista di destra, abbia suggerito che Israele dovrebbe sostenere direttamente Putin. “Kiev è il luogo di nascita della Russia. Kiev per Putin è come Betlemme e Hebron”, ha detto in una recente intervista. La conclusione logica è chiara: la Russia sta liberando Kiev, Israele sta liberando Hebron.

Putin è “il noto leader dell’estrema destra globale, che è sempre più visto come un movimento fascista globale”, ha scritto Jason Stanley, autore di “How Fascism Works” (Come Funziona il Fascismo). Non c’è da stupirsi, quindi, che stia guadagnando simpatia in Israele e che il suo comportamento, e in particolare la sua retorica, siano copia e incolla direttamente dal repertorio israeliano. Tutto ciò che dobbiamo fare è ascoltare.

Meron Rapoport è un editore di Local Call.