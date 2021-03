PER E CON FRANCESCO. Sabato 13 marzo alle 20.30 Pax Christi di Venezia Mestre

tratto da: Nandino Capovilla

CON TE, FRANCESCO, ancora di più dopo il tuo storico viaggio in Iraq, sogniamo e lottiamo. Ma come ci hai chiesto dal primo giorno, vogliamo anche pregare PER TE, FRANCESCO. Sabato 13 marzo alle 20.30 Pax Christi di Venezia Mestre offre a tutti di unirsi ad una Veglia PER e CON papa Francesco. Basta seguire la diretta FB sulla Pagina FB Pax Christi Venezia-Mestre.

“Sotto le stesse stelle che aveva visto Abramo, chi segue le vie di Dio non può essere contro qualcuno, ma per tutti. Non può giustificare alcuna forma di imposizione, oppressione e prevaricazione, non può atteggiarsi in modo aggressivo.

Sarà possibile? Il padre Abramo, che seppe sperare contro ogni speranza, ci incoraggia!” (Piana di Ur, 6 marzo 2021)

qui, a casa, e da qui, insieme, vogliamo impegnarci perché si realizzi il sogno di Dio