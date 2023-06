Per espellere i palestinesi in modo efficiente, impara l’arabo

Articolo pubblicato originariamente da Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

L’ultima variante della motivazione dei servizi di sicurezza per studiare l’arabo in Israele: diventare più efficienti nello scacciare agricoltori e pastori palestinesi dalla loro terra.

Di Amira Hass

https://archive.md/jkFeL

Imparare l’arabo parlato per diventare più efficienti nel cacciare agricoltori e pastori palestinesi dalla loro terra. Questa è l’ultima variante della motivazione dei servizi di sicurezza per studiare l’arabo in Israele. Questo è stato il messaggio espresso durante una lezione introduttiva per un corso online di arabo parlato, scritto e promosso da un uomo di 28 anni, nato in America, che vive in uno degli insediamenti colonici in continua espansione della Cisgiordania a Nord di Ramallah.

L’ideatore del corso ha invitato tre “specialisti del settore”, come li ha definiti, per parlare dell’importanza dell’apprendimento della lingua: Mordechai Kedar, docente in pensione presso l’Università di Bar-Ilan ed ex ufficiale dei servizi segreti militari; Ariel Osterreicher, un ex ufficiale di collegamento presso il Coordinatore delle Attività Governative nei Territori (COGAT), ora assistente esecutivo dell’addetto alla difesa di Israele nelle Filippine; e il primo oratore Shabtay Kushelevsky, uno dei fondatori della milizia nota come Hashomer Yosh (Yosh è un acronimo ebraico comune per Giudea e Samaria, i nomi biblici per le aree della Cisgiordania; possiede una fattoria non autorizzata nel Sud della Cisgiordania).

I volontari dell’organizzazione fanno parte di una macchina ben oliata che, con l’incoraggiamento e il patrocinio dello Stato e delle istituzioni di pubblica sicurezza (le Forze di Difesa Israeliane, la Polizia Israeliana e il Ministero della Difesa), è responsabile della violenza che sta cacciando pastori e contadini palestinesi dalle loro terre in Cisgiordania.

Nella conferenza tramite Zoom, per la quale mi sono registrata utilizzando il mio nome completo e pagato per tre altri partecipanti, ho sentito parlare dell’importanza di imparare l’arabo dal punto di vista della sicurezza, della salvaguardia e della sociologia regionale. Dall’organizzatore del corso ho anche sentito parlare del significato della crema del caffè arabo e che “molte persone non sanno fino a che punto la cultura e la lingua araba sono unite da un legame indissolubile”.

Non ho sentito che valesse la pena imparare l’arabo perché è ricco e bello, una lingua semitica che insegna le sue radici condivise con l’ebraico. E naturalmente non ho sentito dire che questa era la lingua dei palestinesi, i nativi di questa terra. Secondo Kushelevsky, sono comunque “invasori”. Di seguito è riportato ciò che è stato detto nella conferenza, modificato dove necessario per chiarezza e stile:

“L’ebraismo è la religione più agreste del mondo: il calendario ruota attorno agli eventi agricoli. Hashomer Yosh è un’organizzazione che si è impegnata ad aiutare gli agricoltori, in particolare i coltivatori e pastori, perché oltre a incoraggiare ogni tipo di agricoltura ebraica e un ritorno all’ebraicità , ci aiutano a custodire il territorio.

“Secondo la legge, ogni contadino può avere pecore che vanno al pascolo. Abbiamo un problema folle in tutto il Paese, non solo in Giudea e in Samaria, ed è l’invasione della terra. A ogni invasione araba della terra segue la costruzione di una fattoria, e due anni dopo c’è un intero quartiere che non si può sfrattare. Se un contadino riesce a impedirlo, con due capre e una stalla, ha impedito un’invasione.

“Tutta la città di Bnei Brak vicino a Tel Aviv è di 29.400 acri. Tutto l’insediamento ebraico in Giudea e Samaria è di circa 260.000 acri. Ogni fattoria, d’altra parte, occupa una media di 4.000 acri. In altre parole, una sola famiglia controlla l’area di una città di medie dimensioni, e lì non si verificherà alcuna invasione araba. Circa 200 singole fattorie controllano circa 800.000 acri”. (1 acro= 4.047 mq)

“Curare le pecore è il lavoro più difficile del mondo. Ogni bambino di 4 anni può spostare le pecore da un posto all’altro. Questo è ciò che fece la biblica Rachele, e trovò un marito. La zona è bellissima, la nostra terra, incredibile: grotte, sorgenti, anfratti, ma si è completamente soli. Tutti i nostri antenati erano pastori. Mosè, il Re Davide, erano pastori.

“Gli allevatori di pecore possiedono le pecore, ma non si occupano necessariamente della pastorizia. Spesso gli allevatori assumono un pastore, ma poiché stare soli nel mezzo della natura è così monotono mediamente resistono solo sei mesi, alcuni per un anno. In Svizzera, al contrario, devi stare con le pecore per tre anni solo per essere un aiuto pastore.

“Il pastore conosce il territorio. Cioè, tutte le piante del territorio, e quali piante possono mangiare le pecore. Per esempio: è molto salutare per le pecore passare attraverso un uliveto (solitamente di proprietà di palestinesi). Ma non per più di 15 minuti perché poi la quantità diventa tossica.

“Il pastore conosce ogni anfratto, collina, abbeveratoio. E anche l’arabo locale: Lode a Dio, questa zona sta diventando più piccola e si sente sempre più parlare ebraico. Un decennio fa, il 70% delle pecore in tutto il Paese, non solo in Giudea e Samaria, erano pecore non di ebrei. Oggi, il 60% sono pecore di ebrei. Prendono lo spazio che devono occupare.

“Naturalmente il pastore conoscerà anche la lingua locale, il pastore arabo che grida qualcosa, o il clan che si incontra lungo la strada. Se vogliamo appropriarci della terra e possederla, conoscere la lingua è una parte importante dell’essere il padrone di casa.

“Noi di Hashomer Yosh stiamo portando avanti il ​​tema dei corsi di arabo per volontari, in modo che possano orientarsi sul campo. Quando un pastore ebreo incontra un pastore arabo e può parlare qualcosa di più “dell’arabo approssimativo” che tutti conosciamo dal nostro servizio militare, conosce la differenza tra le pecore e tutto ciò che ha a che fare con l’orientamento sul campo, riduce l’attrito ad un livello sorprendente. L’ultima cosa che vogliamo sono scontri con lancio di pietre. C’è una differenza esponenziale, nell’essere al pascolo con le pecore quando si conosce l’arabo e quando no. È ancora più importante che spostare le pecore di qua o di la. Questo è ciò che realmente salverà le nostre vite, le pecore e la terra”.

“Affascinante”, ha detto l’organizzatore del corso ringraziando Kushelevsky.

*Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.