Per Israele, decine di migliaia di bambini palestinesi non esistono

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/40589

Quando l’Autorità Palestinese ha interrotto il coordinamento con Israele, ha contemporaneamente smesso di inviare aggiornamenti del registro della popolazione. Ora, più di 30.000 bambini non possono viaggiare.

Di Henriette Chacar (*) 12 ottobre 2020

Fermo all’incrocio del ponte Allenby tra la Giordania e la Cisgiordania occupata da Israele, Haya Shabaro aveva due opzioni. Poteva tornare alla città palestinese di Nablus, che aveva appena lasciato con i suoi due figli; oppure poteva lasciare la figlia appena nata per ricongiungersi al marito negli Emirati Arabi Uniti, dove attualmente risiedono.

Shabaro è arrivata a Nablus all’inizio di quest’anno per visitare i suoi genitori durante la gravidanza. Aveva programmato di rimanere per qualche settimana dopo il parto, “così che mia madre potesse aiutarmi,” dice. Ma poi la pandemia di coronavirus ha colpito i territori occupati, e non ha più potuto lasciare la Cisgiordania.

Dopo la nascita ad aprile, Shabaro ha registrato sua figlia presso l’Autorità Palestinese. Si è assicurata che la bambina avesse un certificato di nascita e un passaporto, e che comparisse sulla sua carta d’identità. Quando il viaggio fu nuovamente possibile, il 22 luglio Shabaro decise di partire. Ha richiesto e ricevuto un visto per gli Emirati Arabi Uniti per sua figlia e ha acquistato i biglietti per lasciare la Giordania.

Ciò che Shabaro non poteva prevedere era che, a maggio, l’Autorità Palestinese avrebbe interrotto il coordinamento civile e di sicurezza con Israele, dopo che il nuovo governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu annunciò i piani per annettere formalmente ampie aree della Cisgiordania. La mossa significava che l’Autorità Palestinese avrebbe anche posto fine alla sua pratica decennale di trasmettere il suo registro della popolazione a Israele. Questo includeva le informazioni sulla figlia di Shabaro.

Più di 35.000 neonati palestinesi sono stati registrati presso l’Autorità Palestinese dal 20 maggio, secondo il vice ministro dell’interno palestinese Yousef Harb. Ma per Israele, questi bambini semplicemente non esistono e quindi non possono spostarsi liberamente fuori dai territori occupati.

“I singoli palestinesi non possono pagarne il prezzo”

Israele ha controllato il registro della popolazione della Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est da quando ha occupato i territori nel 1967. Con la firma del secondo Accordo di Oslo nel 1995, Israele avrebbe dovuto trasferire questa responsabilità al governo palestinese appena formato a Ramallah. In effetti, tuttavia, Israele ha semplicemente esternalizzato l’amministrazione del registro all’Autorità Palestinese e continua a fare riferimento al proprio database come registro ufficiale dei palestinesi che vivono sotto il suo dominio.

I gruppi di difesa dei diritti avvertono che il controllo di Israele sul registro della popolazione ha probabilmente ridotto la popolazione palestinese registrata in Cisgiordania e Gaza di centinaia di migliaia di persone. Secondo un rapporto del 2006 delle ONG israeliane B’Tselem e HaMoked, nel corso degli anni, Israele ha anche imposto varie restrizioni al registro dei bambini palestinesi.

Dopo anni di violazioni israeliane degli accordi di Oslo, “l’annessione è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso”, dice Harb. Il governo israeliano continua a costruire insediamenti nei territori occupati e l’esercito israeliano irrompe continuamente nell’Area A, che dovrebbe essere sotto il pieno controllo dell’Autorità Palestinese, per effettuare arresti, aggiunge.

“Forse Israele pensa che questo sia il modo in cui può esercitare pressioni sul governo palestinese perché rivaluti la sua decisione di porre fine al coordinamento”, continua Harb. “Ma non è possibile annullare questa decisione politica”.

“C’è questo gioco di potere politico tra Israele e l’Autorità Palestinese, ma ovviamente i singoli palestinesi non possono pagarne il prezzo”, dice Jessica Montell, direttore esecutivo di HaMoked. Da un punto di vista legale, aggiunge, Israele ha l’obbligo in quanto potenza occupante in Cisgiordania di garantire i diritti della popolazione palestinese, compresa la libertà di movimento.

Dopo l’interruzione del coordinamento, Israele ha aggirato l’Autorità Palestinese come intermediario amministrativo e ha iniziato a consentire ai palestinesi di richiedere i permessi di viaggio direttamente all’Amministrazione Civile, il governo militare israeliano nei territori occupati. Ma con il registro, ha adottato l’approccio opposto, afferma Montell.

Il registro della popolazione è “estremamente significativo” per Israele, spiega, perché è il principale meccanismo di controllo dei palestinesi da parte dello Stato. “Cos’è l’occupazione? Non sono questi eventi drammatici che accadono saltuariamente. La quotidianità dell’occupazione è la burocrazia dei permessi, e quel controllo richiede che Israele abbia tutti i dettagli del registro della popolazione”.

HaMoked ha inviato una lettera urgente all’esercito israeliano il 24 settembre, chiedendo di consentire ai neonati palestinesi di viaggiare anche se non compaiono nei registri di Israele. L’organizzazione ha anche presentato domanda per conto di 15 diverse famiglie con neonati non riconosciuti.

“L’idea è che attraverso una serie di ricorsi individuali, Israele possa quindi escogitare un sistema che consenta a tutti di viaggiare”, spiega Montell. Ma non c’è stata alcuna risposta sostanziale da parte dei militari o della Procura dello Stato, aggiunge.

In risposta a un’e-mail di +972 che chiedeva se il Coordinatore delle Attività Governative nei Territori (COGAT) avrebbe consentito ai palestinesi di registrare i propri figli direttamente in Israele, l’unità del portavoce ha scritto: “Nonostante l’interruzione del coordinamento civile e di sicurezza dell’Autorità palestinese con Israele, le richieste di registrazione presentate dai residenti palestinesi alle parti interessate presso l’Amministrazione Civile vengono esaminate secondo le procedure”.

L’unico neonato che Israele ha accettato di riconoscere da maggio è la palestinese-americana Lourice Cooper, i cui documenti sono stati presentati in una richiesta speciale a seguito di un’indagine della NPR. Cooper, tuttavia, non fu in grado di uscire dalla Cisgiordania con la sua famiglia in tempo prima di un altro blocco COVID-19.

Finora solo un neonato palestinese non riconosciuto è stato in grado di uscire dalla Cisgiordania, dopo l’intervento di HaMoked, Meretz MK Tamar Zandberg e di un giornalista dell’Ente Pubblico Radiotelevisivo di Israele (Israel’s Public Broadcasting Corporation). Anche se il bambino è stato lasciato passare, non è chiaro se Israele abbia registrato il bambino nei suoi archivi, osserva Montell.

Sono distrutto

Firas Barahmeh, originario del villaggio di Anza vicino alla città di Jenin in Cisgiordania, vive negli Emirati Arabi Uniti dal 2015, dove lavora come contabile. È arrivato in Palestina con la moglie incinta a marzo, prima della data prevista per il parto a giugno. Dopo aver dato alla luce il loro figlio, il loro primogenito, lo hanno registrato presso l’Autorità Palestinese e l’hanno indicato su entrambe le loro carte d’identità. Ma quando hanno chiesto al Ministero degli Interni palestinese di rilasciargli un passaporto, gli risposero che Israele non lo avrebbe lasciato passare.

Barahmeh ha deciso di fare il viaggio di ritorno negli Emirati Arabi Uniti da solo. “È stata una decisione molto difficile separarmi dalla mia famiglia, soprattutto con un neonato, quando tutto quello che voglio è passare ogni momento con lui,” dice. “Ma ho dovuto farlo, perché ero preoccupato di perdere il mio posto di lavoro.”

La residenza negli Emirati Arabi Uniti di Barahmeh scadrà nel febbraio 2021. Se non sarà in grado di completare il ricongiungimento con la sua famiglia per allora, dovrà tornare in Palestina.

L’incertezza è insopportabile, si lamenta Barahmeh. Sua moglie, che lavora come ergoterapista negli Emirati Arabi Uniti, è stata contattata più volte dai suoi datori di lavoro chiedendole quando tornerà nel Paese. Non è stata in grado di dare loro una risposta definitiva.

Il 2 ottobre, il Ministero degli Esteri Palestinese ha pubblicato un modulo online per valutare quante famiglie non sono in grado di viaggiare con i loro neonati. Secondo i documenti che Ahmed al-Deek, consigliere politico del Ministro degli Esteri palestinese, ha condiviso domenica con alcune delle famiglie coinvolte e che sono stati visionati da +972, sono circa 40 i casi confermati e almeno altri 80 sono in fase di revisione.

Ma i problemi stavano già sorgendo nelle ore dopo il rilascio del modulo. Delle centinaia di palestinesi che si erano iscritti, solo un numero limitato sembrava avere problemi di spostamento a causa di neonati non riconosciuti. Poiché il collegamento al modulo era pubblico, chiunque poteva registrarsi e alcuni richiedenti speravano apparentemente che la compilazione potesse offrire loro l’opportunità di viaggiare. Il sistema si è sovraccaricato a tal punto da riportare problemi tecnici.

Ameer Abide, un palestinese che vive in Giordania, dice che sua moglie ha compilato il modulo ma le loro informazioni non sono state salvate nel sistema. Abide è arrivato in Cisgiordania con la moglie incinta prima dell’epidemia di COVID-19. Si trovano nella città di Salfit, dove vive la sua famiglia.

“Stavamo programmando che partorisse, registrasse qui nostra figlia e poi tornasse in Giordania”, dice. Ma dopo il parto a giugno, “il mondo si è chiuso. Riuscite a credere alla nostra fortuna?”

A settembre, Abide dice di aver ricevuto una telefonata dall’ambasciata giordana che lo informava che i permessi di viaggio per lui e la sua famiglia erano pronti. Gli fu detto che finché la loro figlia fosse registrata sulle loro carte d’identità e avesse un certificato di nascita, sarebbero stati in grado di attraversare il ponte Allenby. Abide ha pagato le spese di viaggio lo stesso giorno, inclusi i test COVID-19 per lui e sua moglie, nonché le tasse per trasferire le loro valigie in Giordania.

“I bagagli sono arrivati ​​in Giordania, ma quando siamo arrivati ​​al ponte gli israeliani ci hanno ordinato di tornare in Cisgiordania”, dice. “Gli ho chiesto perché, hanno detto che mia figlia non compare nel loro sistema”.

Abide ricorda che un ufficiale israeliano passando gli disse: “Di’ all’Autorita’ Palestinese di ripristinare il coordinamento e ti lasceremo viaggiare di nuovo”. “L’ha persino detto in arabo.”

Abide possiede un negozio di dolciumi ad Amman che è stato chiuso dall’inizio della pandemia a marzo. Il suo dipendente gli ha detto che non può permettersi di aspettare la riapertura ed è andato a cercare altri lavori.

“Non riesco a descrivere l’entità delle perdite che abbiamo dovuto subire. Dovrò ricominciare da capo”, dice. “Voglio tornare a casa [in Giordania]. Sono distrutto.”

Parlando alla radio ” Voice of Palestine”, Harb del Ministero dell’Interno Palestinese ha dichiarato che il Ministero degli Esteri “sta facendo di tutto” per coordinare l’entrata e l’uscita dei palestinesi con la Giordania e l’Egitto. Finché non si trova una soluzione, però, le famiglie “devono essere pazienti”, ha detto Harb a +972 in un’intervista telefonica.

“Prendi di mira le donne, prendi di mira un’intera comunità”

Per aiutare a spingere per una risoluzione, Barahmeh ha aperto un gruppo WhatsApp per le famiglie palestinesi coinvolte per condividere informazioni e consigli. Il gruppo ha ottenuto più di 100 adesioni da quando è stato creato ad agosto.

La maggior parte dei membri sono donne, che spesso devono pagare il prezzo più alto per la guerra di logoramento burocratica di Israele nell’ambito del regime delle autorizzazioni. In gran parte dei casi seguiti da HaMoked sul ricongiungimento familiare palestinese, ad esempio, sono le mogli e le madri che si trovano nella posizione più vulnerabile, spiega Montell.

Sulla base degli accordi di Oslo, l’Autorità Palestinese ha la facoltà di determinare chi può essere naturalizzato come palestinese. Ma il modo in cui Israele ha scelto di interpretare il linguaggio degli accordi lascia un vuoto che può manipolare, dice Montell. Anche quando le cause approdano in tribunale, Israele può assolvere se stesso dalla responsabilità sostenendo di non aver ricevuto le informazioni pertinenti dall’l’Autorità Palestinese e “le famiglie sono completamente intrappolate nel limbo”.

“Il colonialismo israeliano, in generale, è stato dimostrato dagli studiosi di tutto il mondo avere particolari effetti sulle donne”, afferma la professoressa Nahla Abdo, che insegna presso il Dipartimento di Sociologia e Antropologia dell’Università di Carleton in Canada. Abdo è specializzata in colonizzazione e studi indigeni ed è coautrice di un libro sugli impatti di genere degli sfollamenti in Israele-Palestina.

“Sapete perché lo Stato israeliano prende di mira le donne? Se prende di mira le donne, prende di mira un’intera comunità.”

Pochi giorni dopo che Shabaro ha tentato per la prima volta di lasciare la Cisgiordania occupata, è tornata al ponte Allenby. In quel periodo, aveva fatto appello a chiunque la potesse aiutare, incluso Hamoked. “Non ho lasciato nulla di intentato”, dice. Dal momento che il certificato di nascita di sua figlia è stato rilasciato giorni prima che il coordinamento fosse ufficialmente interrotto, aveva sperato che il nome di sua figlia sarebbe comparso nel registro di Israele.

Shabaro è lontana da suo marito da febbraio, e stanno comunicando via video. Dice che di recente si è ferito alla gamba e potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico. Il visto di sua figlia per gli Emirati Arabi Uniti deve essere rinnovato e la residenza di Shabaro scadrà nel gennaio 2021.

Ma ad Allenby, Israele le ha negato il permesso per la seconda volta. “Li ho pregati. Li ho implorati”, invano, ricorda Shabaro. “Mia figlia sta per compiere sette mesi e suo padre non l’ha ancora incontrata.”

(*) Henriette Chacar è una redattrice e giornalista palestinese di +972 Magazine. Inoltre produce, ospita e monta il Podcast +972. Laureata alla Facoltà di Giornalismo della Columbia, Henriette ha lavorato in precedenza a un settimanale nel Maine, Rain Media per PBS Frontline e The Intercept.

Trad: Beniamino Rocchetto – Invictapalestina.org