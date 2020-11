tratto da: https://www.globalist.it/world/2020/11/26/per-lo-stato-di-palestina-ad-assisi-una-domenica-di-pace-2068958.html

“Sono da sempre fautrice della disobbedienza civile e della resistenza non violenta. Ho vissuto gli anni terribili della guerra in Ulster e la mia famiglia ha pagato un prezzo pesantissimo in quel conflitto. Ho imparato allora la potenza del dialogo, dell’unirsi per chiedere pace, perché l’altro da sé non venisse visto come un nemico ma come qualcuno con cui incontrarsi a metà strada.

Mairead Corrigan Maguire, Premio Nobel per la Pace 1976.