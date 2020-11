Per lo Stato ebraico, l’Olocausto è uno strumento da manipolare

“Dovremo fare tre cose: espellere la maggior parte degli arabi di Giudea e Samaria (Cisgiordania) da qui. È impossibile con tutti questi arabi ed è impossibile rinunciare al territorio, perché abbiamo già visto quello che stanno facendo lì. Alcuni possono essere in grado di rimanere in determinate condizioni, ma la maggior parte dovrà andarsene. Dovremo prendere un’altra decisione, ovvero cacciare gli arabi israeliani dal sistema politico. Anche qui le cose sono chiare come il giorno: abbiamo creato una quinta colonna, un gruppo di traditori di primo grado, quindi non possiamo continuare a consentire una presenza così ostile e ampia nel sistema politico israeliano. Terzo, di fronte alla minaccia iraniana, dovremo agire diversamente da come abbiamo fatto fino ad oggi. Queste sono tre cose che richiederanno un cambiamento nella nostra etica di guerra”.