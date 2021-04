Per una volta Erdogan innocente. L’ex ambasciatore: «lnciampo del protocollo Ue»

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/04/08/per-una-volta-erdogan-innocente-lex-ambasciatore-lnciampo-del-protocollo-ue/

Carlo Marsili 8 Aprile 2021

È un peccato che la visita di Michel e von der Leyen ad Ankara sia andata così male. Si, perché purtroppo le visite di Stato, paradossalmente, vanno bene quando lo scenario funziona perfettamente e male quando non funziona. Quindi la sostanza, che pure c’è stata anche se non straordinaria, cade nel dimenticatoio e resta la poltrona che non c’era per la Presidente della Commissione Europea. Ma perché la poltrona non c’era ?