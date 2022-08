Perché Benny Gantz è uno dei leader più pericolosi di Israele

Articolo originariamente pubblicato su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Amjad Iraqi*

Il ministro della Difesa Benny Gantz alla cerimonia di apertura dei Giochi di Maccabiah a Gerusalemme, il 14 luglio 2022. (Olivier Fitoussi/Flash90)

Benny Gantz è senza dubbio uno dei funzionari più pericolosi della storia recente di Israele. L’ultima testimonianza di ciò è stata mostrata giovedì a Ramallah, quando l’esercito israeliano – che ricade sotto la giurisdizione di Gantz come ministro della Difesa – ha fatto irruzione negli uffici di sette importanti gruppi palestinesi per i diritti umani, saldando le loro porte e dichiarandoli “illegali”. Poco dopo, lo Shin Bet ha minacciato due direttori palestinesi delle organizzazioni, promettendo che avrebbero “pagato il prezzo” se avessero continuato il loro lavoro. I soldati che hanno preso d’assalto gli uffici e gli agenti dell’intelligence che hanno lanciato le minacce stavano seguendo un ordine esecutivo emesso un anno fa che designava le ONG come “organizzazioni terroristiche” – un ordine firmato dallo stesso Gantz.

Come tutte le istituzioni, le strutture politiche e militari di Israele non possono essere imputate a un singolo individuo. E per i palestinesi in particolare, queste istituzioni hanno agito con grande coerenza indipendentemente da chi fosse al potere. Tuttavia, è difficile contestare che negli ultimi dieci anni Gantz abbia occupato un posto speciale in questo meccanismo di violenza. Sia che sfoggiasse un’uniforme dell’esercito sia che indossasse un abito scuro, è stato al centro di alcuni dei più gravi atti di oppressione contro i palestinesi negli ultimi anni, tra cui la messa fuori legge dei principali gruppi della società civile è solo la punta dell’iceberg.

Dopo aver prestato servizio in varie posizioni, dall’aeronautica israeliana al fronte libano-siria, Gantz è stato nominato nel 2011 capo di stato maggiore dell’esercito dall’allora ministro della Difesa Ehud Barak, ricoprendo il ruolo di comandante supremo dell’esercito fino al 2015. Nell’estate del 2014, con Benjamin Netanyahu come primo ministro, Gantz ha diretto il famigerato assalto di 50 giorni a Gaza denominato “Operazione Protective Edge”, in quella che sarebbe stata una delle imprese militari più distruttive e letali degli ultimi anni. Gantz si sarebbe poi vantato di questo “risultato” durante la sua campagna elettorale, con un video che elogiava il suo lavoro nel rispedire parti di Gaza “all’età della pietra”.

Il mandato di Gantz al governo non è stato meno brutale. Come ministro della Difesa in due diverse coalizioni in altrettanti anni, ha supervisionato altri due assalti militari alla Striscia bloccata: “Guardian of the Walls” nel maggio 2021 e “Breaking Dawn” all’inizio di questo mese. Nell’anno di potere della coalizione Bennett-Lapid, le forze israeliane e i coloni, sotto la guida di Gantz, hanno ucciso oltre 90 palestinesi nella Cisgiordania occupata – un aumento del 60% rispetto all’ultimo anno di regno di Netanyahu – e hanno intensificato le incursioni nelle città palestinesi. Oltre a tutto questo, il ministro della Difesa ha avviato l’allarmante passo di criminalizzare in un colpo solo le più importanti ONG palestinesi, una mossa che nemmeno Netanyahu aveva osato perseguire.

Questo record di violenza è ampiamente ignorato da molti osservatori, che un tempo vedevano Gantz come un degno concorrente per sostituire Netanyahu come primo ministro. In effetti, da quando ha messo il suo partito bianco e blu sulla scheda elettorale nel 2019, il generale diventato politico ha cercato di creare un’immagine di sé come statista, offrendo agli israeliani un modello che combina il militarismo grintoso e lo sciovinismo laico senza i drammi e le eccentricità dei suoi predecessori. È una postura che ha funzionato bene per molti elettori israeliani e per i dignitari stranieri, con alcuni che hanno persino acclamato Gantz come contrappeso “centrista” ai partiti di estrema destra.

Ma sotto tutti i suoi atteggiamenti si nascondono verità più profonde sull’uomo. La prima è che la politica di Gantz, come quella del più ampio “centro” israeliano, imita in tutto e per tutto le politiche di destra del Likud; la sua nuova alleanza con Gideon Sa’ar, ex rivale di Netanyahu all’interno del Likud, riafferma questa parentela ideologica. E per quanto riguarda i palestinesi, Gantz – come il suo partner di coalizione Yair Lapid – ha promesso di mantenere la stessa linea: un regime che non si fa scrupoli a condurre una violenza costante per mantenere i palestinesi sotto il controllo israeliano, dai jet da combattimento su Khan Younis ai bulldozer a Masafer Yatta.

La seconda verità è che il ministro della Difesa, pur essendo chiaramente incoraggiato dalla sua impunità, è anche perseguitato dall’insicurezza. Non è una coincidenza che le ONG palestinesi prese di mira dall’ordine di Gantz abbiano indicato il suo nome come uno dei principali sospetti su cui indagare la Corte penale internazionale come criminale di guerra e siano in prima linea per denunciare i suoi crimini e rivolgere l’opinione pubblica internazionale contro l’apartheid israeliana. Anche se Gantz sta cavalcando il suo viaggio di potere, i palestinesi e i loro alleati stanno ancora combattendo per assicurarsi che non dorma sonni tranquilli.

* Amjad Iraqi è redattore e scrittore presso +972 Magazine. È anche analista politico presso il think tank Al-Shabaka e in precedenza è stato coordinatore dell’advocacy presso il centro legale Adalah. Oltre che su +972, i suoi scritti sono apparsi, tra gli altri, su London Review of Books, The Nation, The Guardian e Le Monde Diplomatique. È un cittadino palestinese di Israele, residente ad Haifa.