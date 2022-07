Perché Biden deve cancellare il suo viaggio in Israele

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Joe Biden dovrebbe anteporre le persone all’oppressione, annullando il suo viaggio in Israele e Arabia Saudita.

Dal 13 al 16 luglio, il Presidente Joe Biden visiterà i governi di Israele e dell’Arabia Saudita, rafforzando la sua complicità nelle loro violazioni dei diritti umani.

Come organizzatori neri e palestinesi negli Stati Uniti che hanno visitato la Palestina la scorsa settimana, vediamo il viaggio del Presidente Biden, ampiamente criticato, per quello che è: un tour di crimini di guerra. Sia Israele che l’Arabia Saudita hanno usato armi finanziate dagli Stati Uniti per uccidere brutalmente le persone, dall’uccisione di 260 palestinesi a Gaza da parte di Israele solo l’anno scorso, alla terribile guerra di sette anni dell’Arabia Saudita che ha ucciso quasi 400.000 yemeniti. Il Presidente Biden si sta avvicinando a questi governi autoritari e di apartheid, senza ritenerli responsabili.

Se a Biden stanno a cuore i diritti umani, dovrebbe cancellare il viaggio – come hanno chiesto migliaia di attivisti di base – e smettere di finanziare le armi che stanno dietro ai loro crimini di guerra.

La tappa in Arabia Saudita ha già provocato un’agitazione tra alcuni legislatori statunitensi, a causa della grave situazione dei diritti umani in Arabia Saudita e dell’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. Lo stesso Biden ha affermato in precedenza che l’Arabia Saudita dovrebbe essere resa un “paria”. Ora, però, Biden va contro la sua stessa politica e nasconde i crimini di guerra dell’Arabia Saudita sotto il tappeto.

L’aspetto più interessante è quello che manca nel viaggio di Biden.

In nessun punto della sua agenda il presidente incontrerà i palestinesi che resistono alla pulizia etnica, mentre Israele tenta di costringere con la violenza i palestinesi di Masafer Yatta, del Negev, di Gerusalemme e di altri luoghi ad abbandonare le loro case, un crimine di guerra.

Sarebbe sorprendente che Biden eviti il popolo palestinese più colpito dalla violenza di Israele, se non fosse per la complicità decennale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti danno a Israele almeno 3,8 miliardi di dollari di finanziamenti militari ogni anno.

Questo è l’aspetto dell’impunità: finanziare la violenza di Israele contro i palestinesi senza alcuna responsabilità. Cos’altro sta evitando il Presidente?

Forse le grida mondiali di giustizia per l’assassinio da parte di Israele della giornalista palestinese (e cittadina statunitense) Shireen Abu Akleh? Forse i due milioni di palestinesi che vivono sotto il blocco israeliano della Striscia di Gaza, tagliati fuori dal mondo e dalle necessità umane di base? O potrebbero essere i palestinesi nativi di Masafer Yatta, che ogni giorno resistono alla violenza brutale e all’espulsione dalle loro case per mano dell’esercito israeliano e in nome dei coloni israeliani?

Circa 1.300 palestinesi di Masafer Yatta potrebbero essere costretti a lasciare le loro case con la violenza in qualsiasi momento, nella più grande espulsione di palestinesi da parte di Israele dal 1967. L’attivista di Masafer Yatta Sami Huraini, coordinatore del centro Youth of Sumud noto per aver guidato le proteste, ha chiesto a Biden di cancellare il suo viaggio su Instagram Live.

“Non vogliamo la sua visita e non è affatto il benvenuto”, ha detto Huraini. “Gli Stati Uniti sono i primi responsabili e Israele non è stato ritenuto responsabile fino a questo momento”.

Allora perché non c’è stata alcuna protesta pubblica da parte dell’establishment politico americano? Quando i politici statunitensi ammoniscono l’Arabia Saudita, elogiano il governo israeliano. L’ipocrisia non conosce limiti. Nonostante i decenni di violazioni dei diritti umani da parte di Israele, il primo ministro israeliano ad interim Yair Lapid ha affermato che i legami tra Israele e gli Stati Uniti sono “indissolubili”, basati su “valori condivisi e una visione comune”.

E quali sono queste ideologie condivise?

Noi, come organizzatori neri e palestinesi che sono appena stati in Palestina, conosciamo la risposta.

Abbiamo assistito alle lacrime di un’anziana madre palestinese che ricordava come fosse stata brutalmente picchiata dai coloni israeliani intenzionati a rubarle la casa che aveva costruito. Abbiamo assistito a famiglie palestinesi sfollate e rinchiuse in campi profughi senza acqua ed elettricità. Abbiamo attraversato decine di posti di blocco costruiti tra città, famiglie e persino case palestinesi per limitare gli spostamenti dei palestinesi.

La leadership di entrambi i Paesi appoggia l’incarcerazione, la segregazione e la violenza brutale contro coloro che considera usa e getta. In Israele, si tratta del popolo palestinese. Negli Stati Uniti sono i neri.

Guardate le uccisioni razziste di neri da parte della polizia qui negli Stati Uniti, come la recente uccisione di Jayland Walker ad Akron, Ohio, a cui la polizia ha sparato brutalmente più di 60 volte. Le connessioni tra le politiche degli Stati Uniti e del governo israeliano sono evidenti. La polizia statunitense viene spesso addestrata in Israele, dove apprende le tattiche razziste e repressive delle forze israeliane.

Dopo i nostri numerosi viaggi al fianco delle comunità palestinesi che lottano contro il violento colonialismo di Israele, emerge un’altra ragione per cui la visita di Biden ignora completamente i diritti dei palestinesi: la libertà e i diritti umani non possono essere compromessi.

Il popolo palestinese non è sconfitto. Chiede responsabilità: per i giornalisti palestinesi uccisi e per i milioni di palestinesi sfollati in Palestina e nella diaspora. Si ribellano, resistono e prosperano nelle condizioni più disumane.

Proprio come noi e altri attivisti stiamo lottando per la liberazione dei neri dallo Stato di polizia militarizzato degli Stati Uniti.

Quindi, ovviamente, Biden evita i palestinesi in Palestina. Così come evita i neri americani negli Stati Uniti.

Alla fine, a prescindere dalla sorte del viaggio di Biden, una cosa è certa: i valori condivisi e la visione del popolo sono la cooperazione e la liberazione. Chiunque abbia a cuore i diritti umani si unirà alla lotta per la liberazione collettiva, finché non saremo tutti liberi.