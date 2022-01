Perchè criticare Israele, quando la crudeltà in altri parti è peggiore?

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto per Frammenti Vocali

Di Amira Hass

Perché criticare Israele, quando le carceri e le strutture di detenzione cinesi sono molto più terribili di quelle in cui sono detenuti i palestinesi per aver resistito all’occupazione israeliana? La crudeltà della detenzione amministrativa (senza processo, senza limiti di tempo, sulla base delle istruzioni del servizio di sicurezza Shin Bet) impallidisce rispetto al sistema di sorveglianza residenziale in un luogo designato, che consente alla polizia cinese di mantenere le persone in detenzione prolungata senza processo e senza alcun contatto con le loro famiglie.

• Lo sfruttamento dei lavoratori stranieri in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti è anche più terribile e incontrollato dello sfruttamento dei lavoratori palestinesi da parte dei loro datori di lavoro israeliani.

• La censura dei dissidenti in Russia è letale, ed è per ordine diretto del governo. In Turchia, i dissidenti rischiano una prolungata reclusione con false accuse. In Israele, gli ebrei che osano deviare dall’auto-indulgenza di quanto siamo meravigliosi e mettere in discussione la narrativa prevalente, non sono in pericolo di morte e di prolungata prigionia, e la maggior parte di essi non perde nemmeno il lavoro e lo stipendio.

Al massimo, non faranno carriera nel mondo accademico, gli agenti di polizia li colpiranno se vanno a Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est per manifestare e le bande degli avamposti degli insediamenti li attaccheranno di tanto in tanto, cercando di variare dai loro consueti attacchi contro i palestinesi. Possono viaggiare all’estero (restrizioni pandemiche permettendo) senza temere che il loro cibo venga avvelenato con materiale radioattivo e possono gestire e curare siti web di notizie critiche e pungenti liberamente.

• Il numero di brasiliani poveri assassinati da agenti di polizia brasiliani supera il numero di cittadini palestinesi di Israele e residenti a Gerusalemme che sono stati uccisi da agenti di polizia israeliani. (Da gennaio a ottobre 2019 la polizia di Rio de Janeiro ha ucciso 1.546 cittadini in raid nelle favelas della città, in cui vivono 1,4 milioni di persone.)

• In paesi come l’Australia e il Nord America, il colonialismo colonico non solo ha espropriato ed espulso, ma ha anche ucciso interi popoli. La vita di povertà e miseria della maggior parte delle comunità native che sono state espropriate, espulse e massacrate è una Nakba costante, ma non fa notizia.

E così via. Quindi, se Israele non è il peggiore di tutti, rispetto al passato e al presente di altri paesi, allora perché è il più disgustoso di tutti?

• Perché ora la responsabilità è nostra ed è opera nostra. Noi, ebrei, i cittadini preferiti di questo Paese. La nostra violenza istituzionalizzata, con armi e con leggi, sia fisicamente che psicologicamente letale, ha danneggiato e continua a danneggiare milioni di persone. Anche in questo momento.

• Il confronto con ciò che è più terribile in altri paesi (“I palestinesi dovrebbero vedere cosa sta succedendo in Siria, smetterebbero di lamentarsi”) non è fatto per scopi intellettuali, ma per dare legittimità alla perpetuazione della nostra ingiustizia istituzionalizzata.

• La maggior parte degli Stati citati, e simili, non pretendono o non fingono di essere democratici, tanto meno di essere “l’unica democrazia” nella loro regione. E la somiglianza tra noi e i giovani Stati Uniti tra la fine del 18° e l’inizio del 19° secolo non è una coincidenza. Mentre parlavano il linguaggio della libertà e dell’uguaglianza, erano impegnati nell’espulsione e nell’espropriazione degli “indiani” e ad incrementare il nauseante regime di schiavitù. Era una democrazia per i maschi bianchi (inizialmente dovevano anche essere possessori di proprietà), proprio come Israele oggi è una democrazia per gli ebrei, una quasi-democrazia per i suoi cittadini arabi e nessuna per tutti gli altri palestinesi.

• Perché Israele si sente così a suo agio nell’essere parte di un continuato del fenomeno storico globale del colonialismo dei coloni europei. Dagli anni ’90 ha dimostrato una volta per tutte quanto sia naturale e sacra la sua impresa di insediamento ed espropriazione, quando ha agito sotto la copertura di negoziati con i palestinesi per contrastare un accordo di pace che è stato accettato dall’OLP (basato su due Stati e lungo i confini del 4 giugno 1967). È governato da una brama di beni immobili che comporta l’espulsione. E questo in un mondo post-guerra di liberazione nazionale, e dopo che gli Stati hanno espresso un certo grado di rimorso per i crimini contro le comunità native che facevano parte della creazione di questi Stati.

• La Segretario degli Interni statunitense Deb Haaland è un membro iscritto alla Laguna Pueblo Nation (Nazione del Popolo Laguna) nel New Mexico e la prima donna nativa americana a guidare un’agenzia di governo. La sua nomina da parte del Presidente Joe Biden testimonia il riconoscimento storico, istituzionale e giuridico degli olocausti perpetrati dal colonialismo europeo. Noi, il cui colonialismo è anacronistico (è iniziato dopo che il colonialismo ha cominciato a scomparire in altri paesi, e dura ancora oggi), continuiamo a dare al nostro Ministro degli Interni e Ministro della Difesa l’autorità per espropriare ed espellere i palestinesi. Siamo molto lontani, la distanza dal causare ancora più sofferenza, dalla nomina a Ministro dell’Interno del legislatore Aida Touma-Sliman o dell’ex legislatore Heba Yazbak.

• Perché entrambi influenziamo e dettiamo la storia: ci siamo assicurati di creare una definizione ampia di antisemitismo, che includa la critica a Israele e l’opposizione al sionismo, e guai a chiunque la pensi diversamente. E così, per esempio, nel suo necrologio iniziale per l’arcivescovo Desmond Tutu, il quotidiano britannico The Guardian ha omesso ogni menzione della sua persistente critica a Israele e del confronto del suo regime con quello che ha torturato gli africani in Sud Africa ai tempi dell’apartheid. Sulla scia di una petizione online che protestava per l’omissione e chiedeva una correzione e delle scuse, il giornale ha pubblicato: “Quando Desmond Tutu ha difeso i diritti dei palestinesi, non poteva essere ignorato”, di Chris McGreal, un ex corrispondente del Guardian a Gerusalemme e Johannesburg.

• Perché i nostri dissidenti non corrono il rischio di perdere la vita o il loro stipendio, o di essere imprigionati, il silenzio, lo stare in disparte e la riluttanza a conoscere e ad essere coinvolti (la scelta della maggior parte degli israeliani) impongono una maggiore responsabilità di essere complici nel crimine, su di noi e sulle generazioni future.

• Perché traiamo la nostra giustificazione per le nostre ingiustizie e la nostra insistenza nel continuare a perseverare dai 6 milioni di ebrei che sono stati assassinati nell’Europa occupata dai nazisti.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.