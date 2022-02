Perché Erdogan desidera nuovamente il caloroso abbraccio di Israele

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz a tradotto in italiano da Frammenti Vocali

l Medio Oriente arabo sta diventando il blocco strategico più importante della regione, ma la Turchia è disposta a coprire i costi diplomatici per ricongiungervisi?

” Became Nothing” è l’ultimo singolo del cantante turco Ibrahim Kalin, pubblicato ad aprile. Kalin ha scritto i testi e composto la musica per la canzone dolce e triste, che ha ricevuto più di 1,6 milioni di hit su YouTube.

Kalin, che suona un baglama, noto anche come saz – uno strumento a sette accordi simile a un oud – è un cantautore prolifico che di certo non può dire di essere “diventato nulla”. Per esempio, Kalin è il principale consigliere e portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. È stato anche capo del consiglio presidenziale per la sicurezza e la politica.

Questa settimana Kalin è venuto in Israele con il viceministro degli esteri turco, Sedat Onal, per discutere della ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due stati.

Kalin, che ha conseguito un dottorato di ricerca presso la George Washington University ed è uno dei fondatori dello stimato think tank politico SETA con sede ad Ankara, è stata una delle figure chiave nel plasmare la politica estera di Erdogan negli ultimi anni. Ora sta orchestrando il nuovo schema della politica della Turchia in Medio Oriente, nel Caucaso e nei confronti degli Stati Uniti e dell’Europa.

Questo non è il primo incontro tra alti funzionari turchi e israeliani. Segue incontri con diplomatici israeliani in Turchia, lunghe telefonate per diverse settimane e gesti come il rilascio della coppia Oknin e sventare il tentato rapimento dell’uomo d’affari israeliano Yair Geller da parte di agenti iraniani. Tra i capi del Mossad e il capo dell’intelligence turca Hakan Fidan è stato stretto un recente rapporto nonostante il blocco diplomatico pubblico tra i due stati.

Erdogan vuole portare questa relazione al livello successivo, che comporta la nomina di ambasciatori, la ripresa della cooperazione militare e l’espansione della cooperazione commerciale come parte della sua influenza regionale e globale. Sono trascorsi dodici anni di rivalità, scontri retorici, denunce e persino invettive dal 2010 e dall’incidente di Mavi Marmara , in cui la nave ha cercato di raggiungere Gaza per violare l’assedio israeliano. Nei violenti scontri tra i commando israeliani e i passeggeri della nave sono rimasti uccisi nove cittadini turchi e circa 20 sono rimasti feriti, oltre a 10 soldati israeliani. Ci sono voluti sei anni prima che l’allora Primo Ministro Benjamin Netanyahu si scusasse con Erdogan e firmasse un accordo per pagare 20 milioni di dollari di risarcimento alle famiglie in lutto.

Ma le relazioni non sono migliorate davvero. Nel 2018, dopo i combattimenti a Gaza, l’ambasciatore israeliano ad Ankara è stato estromesso e il diplomatico responsabile dell’ambasciata turca a Tel Aviv è stato rimandato in Turchia. Israele è stato nuovamente definito uno “stato del terrore” ed Erdogan ha accusato Netanyahu di avere “il sangue dei palestinesi sulle mani”. Ha aggiunto: “Non può coprire i suoi crimini attaccando la Turchia. Vuoi una lezione di umanità? Leggi i Dieci Comandamenti”.

Netanyahu ha ribattuto che un uomo che invia “migliaia di soldati turchi per mantenere l’occupazione di Cipro settentrionale e invade la Siria non ci predicherà quando ci proteggeremo da una tentata invasione di Hamas”.

Israele non era solo nel fronte anti-turco. Il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sissi è stato preso di mira da Erdogan non appena ha preso il controllo del palazzo presidenziale nel luglio 2013. Erdogan lo ha definito un colpo di stato militare e si è rifiutato di riconoscere il presidente egiziano. Quando Sissi lanciò una guerra totale contro i Fratelli Musulmani e li definì un’organizzazione terroristica, Erdogan diede ai loro leader un rifugio sicuro, permise loro di gestire un canale televisivo e di condurre propaganda contro Sissi e persino concesse ad alcuni di loro la cittadinanza o la residenza permanente.

Erdogan ha anche fornito sostegno finanziario e sostegno politico a personalità di spicco di Hamas. Il suo approccio all’Egitto ha rafforzato l’alleanza tra Egitto, Arabia Saudita, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti contro la Turchia. L’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Washington ha descritto la Turchia come la più grande minaccia in Medio Oriente, persino maggiore dell’Iran. L’alleanza militare tra Turchia e Qatar, che ha consentito alla Turchia di costruire una grande base militare nello stato, e l’assistenza immediata fornita dalla Turchia al Qatar in seguito all’assedio imposto da Emirati Arabi Uniti ed Egitto, hanno intensificato la crisi con Ankara.

Se qualcuno avesse ipotizzato meno di un anno fa che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero suonato l’inno turco vicino al palazzo del sovrano, sarebbe stato mandato almeno in osservazione.

Lunedì, mentre il primo ministro Naftali Bennett si è recato in Bahrain , è successo. Erdogan è atterrato all’aeroporto di Abu Dhabi ed è stato ricevuto come sultano. La torre più alta del mondo, il Burj Khalifa, è stata illuminata con luci colorate che scrivevano benvenuto. Ventuno raffiche di canoni hanno accompagnato il suo ingresso e il cantante degli Emirati Hussein Jasmi ha cantato per lui una canzone in turco. Il conflitto tra i due stati? Acqua sotto il ponte.

La Turchia vuole entrare

Non è stato il primo incontro tra i due leader. Lo scorso novembre Mohammed bin Zayed ha visitato la Turchia e ha portato con sé doni tra cui circa 10 miliardi di dollari di investimenti, un accordo di circa 5 miliardi di dollari e una dozzina di altri accordi di cooperazione in vari campi. Ora è prevista la ripresa delle relazioni tra Turchia e Arabia Saudita, insieme alla visita di Erdogan a Riyadh questo mese. A marzo il presidente Herzog si recherà in visita ad Ankara sulla scia del ministro degli Esteri Yair Lapid, che incontrerà il suo omologo Mevlut Cavusoglu, in un forum politico ad Antalya.

Le relazioni estere sono basate sugli interessi e quando il Medio Oriente arabo sta diventando il blocco strategico più importante, la Turchia vuole entrare.

La domanda è se sia disposta a pagare le richieste degli stati della regione con valuta diplomatica. L’Egitto, ad esempio, ha fornito alla Turchia un elenco di membri di spicco dei Fratelli Musulmani che vuole estradare. Gli Emirati Arabi Uniti vogliono negare la cittadinanza ai leader della Fratellanza. Possono sembrare piccole richieste, ma Cavusoglu è tenuto a dimostrare che la Turchia è “seria”, come ha affermato il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Israele chiede alla Turchia di chiudere gli uffici di Hamas e bandire gli attivisti dell’organizzazione, mentre l’Arabia Saudita vuole chiudere il caso di Khashoggi , assassinato dai suoi agenti sul suolo turco.

L’ex quotidiano turco indipendente Hurriyet, che ora è governato da un amico di Erdogan, ha riferito che la Turchia ha avviato colloqui con alcuni stati per garantire un riparo a coloro che sono affiliati ad Hamas. Ha anche incaricato i Fratelli Musulmani di smettere di attaccare l’Egitto sul loro canale televisivo e radiofonico, che opera in Turchia, e di ridurre la loro attività politica. I Fratelli Musulmani, dal canto loro, sono preoccupati per la nuova svolta nelle relazioni tra Turchia ed Egitto e alcuni attivisti hanno iniziato a cercare alternative alla Turchia qualora non potessero rimanere nel Paese.

Erdogan sa che riprendere le relazioni con Israele significa migliorare le relazioni con l’Egitto e che se la Turchia vuole diventare uno snodo regionale per il trasporto di gas verso l’Europa, deve coordinare le sue mosse con i due stati simultaneamente per convincerli a spostare il gas attraverso la Turchia . Grecia, Italia, Cipro, Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Israele sono membri dell’East Mediterranean Gas Forum, fondato nel 2019. La Turchia non è membro. Il ripristino delle relazioni tra Ankara e Abu Dhabi potrebbe aiutare la Turchia ad aprire rotte verso Israele e verso l’Egitto.

Ma questo non basta. Israele ed Egitto sono ora avvolti da un’imbottitura araba di supporto. Sebbene non sia omogenea la Turchia dovrà mostrare impegno nei confronti di ciascun membro del blocco e di tutti loro insieme.

Problemi nel paradiso iraniano

Israele e gli stati della regione intendono anche apportare un cambiamento nelle relazioni della Turchia con l’Iran. A prima vista Turchia e Iran sono partner e alleati. In realtà, i due hanno profonde divergenze su più livelli. Iran e Turchia sono in competizione per l’influenza negli stati del Caucaso, che la Turchia vede come “spazio turco tradizionale”. La Turchia mantiene stretti legami militari e commerciali con Azerbaigian, Uzbekistan, Kazakistan e Turkmenistan, con dispiacere dell’Iran. In Siria Iran e Turchia sono ai lati opposti della barriera. La Turchia vuole ancora rovesciare Assad, mentre l’Iran lo vede una risorsa strategica vitale per preservare il suo status e la sua influenza in Libano.

Di recente, i legami Turchia-Iran hanno avuto un intoppo quando l’Iran ha interrotto la fornitura di gas alla Turchia a causa di un incidente tecnico che ha chiuso gli impianti di produzione turchi per circa due settimane. Ma anche dopo che è stato risolto, l’Iran non ha ripreso il pieno flusso di gas, che la Turchia ritiene sia una mossa diplomatica. L’Iran lo nega. Smascherare una rete di spionaggio iraniana e sventare il tentativo di rapimento di Geller, che la Turchia ha attribuito ad agenti iraniani, ha portato a denunce nei media iraniani. L’Iran guarda con sospetto anche al riavvicinamento tra Ankara e Riyadh, al nuovo patto con Abu Dhabi e, naturalmente, alle aperture pubbliche verso Israele.

Questo non significa che la Turchia reciderà i suoi legami con l’Iran o si unirà alla battaglia di Israele contro l’accordo nucleare . Ma se le relazioni tra Turchia e Iran erano prima considerate “cooperazione conflittuale”, allora sembra che i segnali dalla Turchia ora indichino un rafforzamento della parte conflittuale.

Israele non dovrebbe illudersi che Erdogan rinuncerà alla sua ideologia e abbandonerà i suoi legami con i palestinesi in Cisgiordania e a Gaza in cambio della normalizzazione con Gerusalemme. Ma non dovrebbe nemmeno prendere le distanze dal club di cui sta entrando a far parte la Turchia. Israele può risolvere le divergenze con la Turchia dopo aver ripreso le relazioni con essa in modo ancora più efficace.