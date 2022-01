Perché l’Autorità Palestinese sta dando un giro di vite all’opposizione?

Articolo originariamente pubblicato su Al Jazeera e tradotto in italiano da Bocche Scucite

Di Jehad Barakat

Le forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese sparano gas lacrimogeni contro i partecipanti al funerale di Jamil Kayyal, ucciso dalle forze israeliane a Nablus il 13 dicembre 2021 [Al Jazeera]

Negli ultimi mesi, l’AP ha ostacolato violentemente le celebrazioni per il rilascio dei prigionieri e le processioni funebri dei palestinesi uccisi da Israele.

Da novembre l’AP gestita dal partito Fatah del presidente palestinese Mahmoud Abbas ha ostacolato gli eventi di benvenuto organizzati in occasione del rilascio di prigionieri palestinesi affiliati ad altri partiti politici, in particolare i gruppi di resistenza di Gaza, Hamas e la Jihad Islamica Palestinese (PIJ).



Forse in modo più controverso, le processioni funebri dei palestinesi uccisi da Israele – a cui i palestinesi si riferiscono sacrosantamente come “martiri” – sono state anche interrotte dalle forze di sicurezza dell’AP nel tentativo di sopprimere le manifestazioni pubbliche di sostegno ai partiti rivali.

In diverse occasioni, le forze di sicurezza dell’AP sono diventate violente, lanciando gas lacrimogeni sulla folla, effettuando arresti preventivi dei partecipanti agli eventi, confiscando con la forza le bandiere dei Hamas, PIJ e dei sostenitori del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP), e lanciando proiettili in aria.



Il mese scorso, un giovane palestinese, Amir al-Leddawi, 24 anni, è morto a causa delle ferite riportate quando il suo veicolo si è ribaltato, cosa che la sua famiglia dice sia accaduta mentre veniva inseguito da un veicolo delle forze di sicurezza dell’AP dopo aver partecipato a un corteo per celebrare il rilascio del leader di Hamas Shaker Amara, 61 anni, a Gerico.

I funzionari dell’AP hanno detto di aver avviato un’indagine sulla morte del giovane – i cui risultati devono ancora essere annunciati.



Yousif al-Zumur, capo della commissione d’inchiesta formata nel campo profughi Aqabat Jabr di Gerico – dove risiede la famiglia di al-Leddawi – ha dichiarato ad Al Jazeera che l’indagine sarà completata entro il 30 gennaio e che i risultati saranno annunciati pubblicamente.



Alla fine di novembre, durante il funerale del quattordicenne Amjad Abu Sultan, ucciso dalle forze israeliane nel villaggio di Beit Jala, a ovest di Betlemme, forze di sicurezza sotto copertura – in borghese – hanno fatto irruzione nel corteo e hanno impedito con la forza ai partecipanti di portare le bandiere di Hamas, PIJ e PFLP, confiscandole e rompendole

La popolarità dell’AP è in declino



Il numero di incursioni nei cortei di benvenuto per i prigionieri liberati è aumentato notevolmente dopo il funerale di Wasfi Qabha, un leader di Hamas ed ex ministro nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata, a metà novembre. Decine di uomini armati sono apparsi pubblicamente durante il suo funerale con gli striscioni alzati di Hamas – e, in misura minore, di PIJ.

L’analista politico Hani al-Masry ritiene che questa apparente nuova tendenza di ostacolare i funerali e le processioni di rilascio dei prigionieri può essere ricondotta al declino della popolarità dell’AP, a causa del fallimento del suo progetto politico di formare uno stato per i 4,5 milioni di palestinesi che vivono nei territori occupati nel 1967 di Gerusalemme Est, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

“L’AP teme la crescita di altre fazioni, così come il declino della sua posizione e il [potenziale] collasso”, ha detto ad Al Jazeera al-Masry, direttore di Masarat – il Centro palestinese per la ricerca politica e gli studi strategici a Ramallah.



Indicando l’aumento di popolarità di Hamas e PIJ nella Cisgiordania occupata da maggio, al-Masri ha detto che i due movimenti armati “predicano la resistenza” mentre l’AP “predica i negoziati e la resistenza pacifica, come abbiamo visto nelle promesse del presidente Abbas a [il ministro della difesa israeliano] Benny Gantz”.



“Pertanto, qualsiasi influenza di Hamas, PIJ e PFLP mette alla prova l’AP e la sua sopravvivenza”, ha continuato.



Il sostegno popolare per Hamas è aumentato drammaticamente durante gli 11 giorni di bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza assediata, in seguito ai tentativi di Israele di sfollare con la forza i palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah nella Gerusalemme Est occupata, e i diffusi scontri con le forze israeliane che ne sono seguiti in tutta la Palestina storica. Durante le proteste popolari, uno dei canti più diffusi acclamava Mohammad al-Deif – il comandante dell’ala militare di Hamas, le Brigate al-Qassam.



Un sondaggio del 14 dicembre del Palestinian Center for Policy and Survey Research ha mostrato che se il presidente Abbas dovesse competere con il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, quest’ultimo vincerebbe con il 58% contro il 35% del primo. Il sondaggio suggerisce anche che il 71% dei palestinesi disapprova le prestazioni di Abbas. Secondo il sondaggio, se Hamas dovesse competere nelle elezioni legislative, vincerebbe con il 38%, rispetto al 35% di Fatah.

Questa politica dell’AP è stata attuata anche con arresti di attivisti palestinesi.

Lawyers for Justice, uno studio legale che rappresenta i detenuti politici, ha documentato 112 arresti a novembre e dicembre, su un totale di 340 nel 2021. Il direttore del gruppo, Muhannad Karajah, ha dichiarato che “negli ultimi due mesi, il ritmo degli arresti si è moltiplicato”.



“Abbiamo documentato casi di detenzione o di convocazione e interrogatorio per la partecipazione al funerale di Wasfi Qabha o alle celebrazioni dei prigionieri liberati. In un caso a Qalqiliya, i servizi di sicurezza hanno convocato 20 persone per avvertirle di non partecipare alle celebrazioni per la liberazione dei prigionieri. Gli studenti delle università di Birzeit e An-Najah sono stati arrestati per aver organizzato celebrazioni per commemorare il lancio del movimento Hamas”.



Questioni delicate

Il leader del PIJ Khader Adnan è stato testimone di diversi eventi di rilascio di prigionieri in cui l’AP ha tentato di impedire l’innalzamento degli striscioni di Hamas e del PIJ.

“Ero nella città di Tammun a Tubas quando le forze di sicurezza hanno attaccato il convoglio del prigioniero rilasciato Azmi Bani Ouda. Hanno tagliato la strada al convoglio e hanno inseguito quelli che portavano gli striscioni della Jihad islamica”, ha detto Adnan ad Al Jazeera.

In un altro incidente a cui ha assistito a Tulkarm, le forze di sicurezza hanno bloccato il convoglio di Muhammad al-Arif, un membro di Hamas rilasciato dalla prigione. Le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni contro la folla quando quest’ultima ha raggiunto la sala di accoglienza e ha portato fuori un paio di striscioni di Hamas.

Adnan ha detto che non c’erano gruppi armati in entrambi gli eventi, né ci sono state scaramucce o alterchi verbali con le forze di sicurezza. Ritiene che la questione non sia limitata ad Hamas – il principale rivale dell’AP nella Cisgiordania occupata.

Il movimento politico armato, Hamas, è il governante de facto nella Striscia di Gaza assediata dal 2007, dopo aver sconfitto Fatah nelle elezioni parlamentari. Fatah è stato cacciato dalla Striscia quando ha tentato un colpo di stato preventivo che ha portato a diverse settimane di violenti combattimenti. Da allora i due partiti hanno rispettivamente governato la Striscia di Gaza occupata e la Cisgiordania, con la divisione interna che affligge la politica palestinese.

“Al funerale del martire Amjad Abu Sultan a Betlemme, gli striscioni del PFLP, di Hamas e della Jihad Islamica sono stati confiscati, suggerendo che l’AP non vuole alcuna presenza di fazioni della resistenza in Cisgiordania”, ha detto Adnan.

“Da anni ci viene impedito di partecipare alle attività nazionali nelle università”, ha continuato, e ha sottolineato che “ai membri della Jihad islamica e di Hamas non è permesso lavorare nelle istituzioni governative per motivi di sicurezza punitivi”.

Khaled al-Hajj, un leader di Hamas a Jenin che ha assistito a diverse ostruzioni simili da parte delle forze di sicurezza, è d’accordo. Ha notato che la questione dei prigionieri è “un argomento sensibile per il popolo palestinese, che è abituato a onorare e celebrare” il loro rilascio.

“Il pubblico è stato sorpreso da questo colpo di mano contro le tradizioni palestinesi; le loro processioni sono state attaccate e bloccate da gas lacrimogeni. Si tratta di una questione pericolosa che deve essere fermata. Altrimenti, potrebbe portare a reazioni inaspettate”.

“I servizi di sicurezza sono preoccupati, soprattutto perché recentemente si è diffuso in Cisgiordania un canto che acclama Mohammad al-Deif come un eroe”, ha aggiunto al-Hajj.

“L’AP sta agendo in questo modo per panico, in un modo che dimostra che è in una vera crisi”, ha continuato, sottolineando i suoi profondi problemi finanziari e l’incapacità di proteggere i palestinesi.

L’AP è stata formata come un organo di governo provvisorio di cinque anni nel 1994 come parte degli accordi di Oslo firmati tra Israele e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) sotto Yasser Arafat, che dovevano portare a uno Stato palestinese. Abbas, presidente di Fatah e dell’OLP, è succeduto ad Arafat nel 2005 ed è rimasto in carica da allora, nonostante il suo mandato sia terminato nel 2009.

Oggi, l’AP ha un controllo limitato nei centri delle città palestinesi nella Cisgiordania occupata, ed è pesantemente criticata per mantenere la sua politica di “coordinamento della sicurezza” con Israele – che include la condivisione di informazioni di intelligence sugli attivisti e la dichiarazione pubblica di aiutare Israele a contrastare gli attacchi. Inoltre non è in grado di pagare per intero gli stipendi dei suoi dipendenti pubblici.

Shawan Jabarin, direttore del gruppo per i diritti Al-Haq, con sede a Ramallah, ritiene che attaccare le persone che celebrano il rilascio dei prigionieri dalle carceri israeliane sia una violazione della libertà di espressione.

Ha notato che le ostruzioni agli eventi “comportano un certo grado di discriminazione”.

“Se c’è una tendenza generale a impedire tali celebrazioni, questo dovrebbe valere per tutti. È irragionevole permettere ad alcuni di celebrare, mentre vietare ad altri in base alla loro identità politica”, ha detto ad Al Jazeera.

“In tutti i casi, questo non serve alla causa nazionale palestinese”.