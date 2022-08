PHOTO-GALLERY: in Palestina gli studenti delle superiori festeggiano i risultati degli esami di maturità

Articolo pubblicato originariamente su Palestine Chronicle e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Il Ministero dell’Istruzione palestinese ha annunciato sabato i risultati dell’esame finale delle scuole secondarie, noto come Tawjihi.

Dei circa 85.000 studenti che hanno sostenuto l’esame in tutta la Palestina, oltre 58.000 lo hanno superato, con un tasso di successo del 68,12%.

Nonostante l’occupazione militare israeliana e l’assedio ermetico sulla Striscia di Gaza impoverita, la popolazione palestinese rimane una delle più istruite del Medio Oriente.

Secondo il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), il tasso di alfabetizzazione in Palestina – stimato al 96,3% – è uno dei più alti della regione e il tasso di analfabetismo – 3,7% tra gli individui di età superiore ai 15 anni – è uno dei più bassi al mondo.

“I palestinesi sanno che l’istruzione è la loro arma più potente per ottenere la libertà a lungo negata”, ha scritto in un recente articolo il giornalista palestinese e direttore di The Palestine Chronicle Ramzy Baroud.

“Anche Israele è consapevole di questa verità, sapendo che una popolazione palestinese potenziata è molto più capace di sfidare il dominio israeliano di una popolazione sottomessa; da qui l’incessante e sistematico attacco al sistema educativo palestinese”, ha aggiunto Baroud.

Tutte le foto: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle