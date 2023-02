Photogallery: incontro con le donne pugili di Gaza

Articolo pubblicato originariamente su Palestine Chronicle e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Salsabeel M.A. Abu Loghod

Dopo aver lottato per gli ultimi cinque anni senza alcun tipo di sostegno e allenandosi in un piccolo locale sotto la casa del capitano Osama Ayoub, il Palestinian Women’s Boxing Center è stato aperto nel dicembre 2022.

Ma non mancano certo le difficoltà. Il Centro è il primo club di boxe femminile di Gaza City. Con i suoi 30 membri, mira a migliorare le capacità delle donne palestinesi nell’autodifesa, nella forma fisica e nella perdita di peso attraverso l’integrazione dell’elemento femminile nella boxe palestinese.

Il club deve affrontare diverse sfide a causa dell’ermetico assedio israeliano imposto sulla Striscia e del rifiuto della società palestinese di insegnare alle ragazze questi sport. Nonostante l’adesione alle tradizioni e ai costumi della società, tra cui una sala coperta, e la presenza di allenatrici per le ragazze, non c’è alcun trasporto per le ragazze e non è stato fornito alcun sostegno finanziario nonostante gli appelli rivolti a più di 90 media tra arabi, locali e internazionali.

Tra le giovani atlete, c’è la quindicenne Farah Abu Al-Qumsan. Durante una pausa scolastica, cinque anni fa, Al-Qumsan stava parlando di sport con una sua amica. Ha saputo di Ayoub da una sua amica, parente del capitano, che le ha parlato del club di boxe appena inaugurato. Farah decise di iscriversi. I suoi genitori accettarono di permetterle di iscriversi come prima ragazza. Ha iniziato a praticare il pugilato all’età di 11 anni e nel novembre 2020 ha partecipato a un torneo locale al King’s Club di Gaza, vincendo il premio come migliore giocatrice.

“Fin da bambina sono sempre stata affascinata dalla boxe e sognavo di diventare un campione come Muhammad Ali o Mike Tyson”, ha detto Al-Qumsan.

Ad Al-Qumsan viene spesso detto che questo è uno sport per soli maschi. Tuttavia, molte persone la lodano e questo la aiuta ad affrontare le critiche. “Ero solita respingere i commenti negativi dicendo che ogni ragazza dovrebbe praticare la boxe”, ha detto Al-Qumsan. La madre di Al-Qumsan, Umm Sufyan, 39 anni, l’ha incoraggiata a praticare la boxe. “Per volontà di Dio, continuerò a sostenerla fino alla fine e lei porterà alto il nome della Palestina in tutti i Paesi arabi e stranieri”, ha detto la madre di Farah.

Come Al-Qumsan, Malak Tariq Ziyad Musleh è stato spesso criticato per aver praticato la boxe.

Musleh è una pugile del Palestinian Women’s Boxing Center. Ha iniziato a praticare la boxe all’età di 12 anni, cinque anni fa. Ha anche partecipato al torneo del King’s Club nel 2020. “Da quando guardavo la boxe su YouTube, mi sono sempre chiesta perché non avessimo uno sport come questo. Per questo, quando finalmente ne abbiamo uno, ho voluto provarlo”, ha raccontato Musleh.

“Mio padre mi ha sostenuto molto perché la mia famiglia sapeva che ero molto timido. L’ho scelto perché mi piace pensare fuori dagli schemi. Si è rivelata un’esperienza meravigliosa”, ha detto Musleh.

Molte persone che hanno assistito al torneo hanno incoraggiato le ragazze con slogan e canti. Questo ha dato loro la forza di andare avanti, mentre alcuni sono rimasti critici.

“Le mie amiche si vergognavano e piangevano quando ricevevano commenti negativi. Perciò, dato che sono la ragazza più grande della squadra, mi sono schierata al loro fianco e le ho incoraggiate”, ha detto Musleh.

In seguito ai commenti negativi, alcune ragazze non hanno praticato la boxe per un po’, ma grazie al sostegno di Ayoub hanno superato tutte le difficoltà.

Sviluppano le loro capacità guardando gli allenamenti delle donne che praticano la boxe a livello internazionale su Internet.

“Il mio sogno è quello di portare in alto la bandiera della Palestina e di partecipare a campionati locali e internazionali, per far vedere al mondo che in Palestina ci sono persone che hanno capacità meravigliose”, mi ha detto Musleh.

“Il blocco è ciò che impedisce a queste cose di svilupparsi. Voglio mandare un messaggio a tutti: la boxe è uno sport come tutti gli altri”. Al Palestinian Women’s Boxing Center sarete allenate da un’allenatrice donna e vedrete che vi accadranno cose positive. Rafforzerete la vostra personalità in modo che nessuno possa farvi del male”.

(Tutte le foto: WANN)