Photogallery: l’iniziativa per i giovani del centro Youth Stars a Gaza

Articolo pubblicato originariamente su The Palestine Chronicle e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Qizan Abu Rashwan è una delle aree più emarginate della Striscia di Gaza. Vi risiedono quasi 11.000 persone, che vivono per lo più in condizioni di povertà, a volte prive della maggior parte dei servizi di base.

Qizan Abu Rashwan non è collegata alla rete elettrica. Non esiste un sistema fognario e nemmeno l’accesso all’acqua è garantito.

Nell’area c’è solo una scuola elementare poco attrezzata, quindi i bambini non hanno accesso a un’istruzione adeguata.

Per questo motivo il Centro Youth Stars è stato lanciato nel 2017 come iniziativa comunitaria per aiutare a porre rimedio ad alcuni di questi problemi. Nel 2019 ha ricevuto una licenza dal Ministero della Gioventù e dello Sport di Gaza, diventando così un’organizzazione ufficiale.

Le attività del Centro spaziano dalla fornitura di istruzione di base agli alunni di varie fasce d’età, alla fornitura di forniture e cibo alle comunità povere.

Il Centro comprende anche una sezione speciale per le donne, il cui obiettivo principale è combattere l’analfabetismo tra la popolazione femminile della zona.

Tra le attività del Centro, ci sono diversi programmi di intrattenimento e sport per bambini, tra cui una squadra di calcio, interamente sponsorizzata dal giornale palestinese The Palestine Chronicle, con sede negli Stati Uniti.

Nonostante i successi, il Centro continua a lottare con la mancanza di fonti di finanziamento consistenti, necessarie per consentire ai volontari di portare avanti i vari programmi.