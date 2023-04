Più di 100 gruppi della società civile israeliana e internazionale avvertono che la definizione dell’IHRA potrebbe frenare il lavoro degli organismi delle Nazioni Unite

Articolo pubblicato originariamente su The Guardian e tradotto dall’inglese da Frammenti Vocali

Più di 100 organizzazioni della società civile israeliane e internazionali hanno chiesto alle Nazioni Unite di rifiutare una controversa definizione di antisemitismo perché viene “abusata” per proteggere Israele da legittime critiche.

I gruppi hanno scritto al segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, dicendo che dovrebbe resistere alle pressioni di Israele affinché adotti l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ” definizione operativa di antisemitismo “. La definizione è stata accettata dal dipartimento di stato degli Stati Uniti , da diversi governi europei tra cui Regno Unito e Germania, e da organismi dell’UE dopo forti pressioni da parte di gruppi filo-israeliani e altri.

I firmatari includono il più grande gruppo israeliano per i diritti umani, B’Tselem, Human Rights Watch, Amnesty International, l’American Civil Liberties Union e gruppi della società civile israeliana e palestinese.

Alcuni dei firmatari temono che se Guterres adotterà formalmente la definizione dell’IHRA, questa verrà utilizzata per frenare le critiche alle politiche israeliane da parte degli organismi delle Nazioni Unite, compreso il relatore speciale per i territori occupati .

La lettera rileva che l’applicazione della definizione è stata ampiamente criticata anche da Ken Stern che, in qualità di esperto di antisemitismo dell’American Jewish Committee, ne ha guidato la redazione due decenni fa. All’inizio di quest’anno, Stern ha esortato con successo l’American Bar Association a non adottare la definizione perché è stata usata come “uno strumento per etichettare chiunque come antisemita”.

“L’esempio sull'”applicazione di doppi standard” apre la porta all’etichettatura come antisemita di chiunque si concentri sugli abusi israeliani anche se abusi peggiori si stiano verificando altrove”, si legge nella lettera.”Secondo questa logica, una persona dedita alla difesa dei diritti dei tibetani potrebbe essere accusata di razzismo anti-cinese, o un gruppo dedito alla promozione della democrazia e dei diritti delle minoranze in Arabia Saudita potrebbe essere accusato di islamofobia”.I gruppi affermano che la definizione dell’IHRA è stata usata “per imbavagliare discorsi legittimi e attivismo da parte di critici della situazione dei diritti umani di Israele e difensori dei diritti dei palestinesi”.“I bersagli delle accuse di antisemitismo basate sulla definizione dell’IHRA hanno incluso studenti e professori universitari, organizzatori di base, organizzazioni per i diritti umani e per i diritti civili, gruppi umanitari e membri del Congresso degli Stati Uniti, che documentano o criticano le politiche israeliane e che parlano a favore dei diritti umani palestinesi”, ha affermato la lettera .”Se le Nazioni Unite approvano la definizione IHRA in qualsiasi forma , i funzionari delle Nazioni Unite che lavorano su questioni relative a Israele e Palestina potrebbero trovarsi ingiustamente accusati di antisemitismo sulla base della definizione IHRA”.

La definizione è stata ampiamente adottata tra le pressioni di gruppi come l’Anti-Defamation League negli Stati Uniti e il Board of Deputies of British Jews nel Regno Unito. Ma le critiche sono cresciute negli anni.

Nel 2017, Stern ha riportato al Congresso degli Stati Uniti che c’era un doppio standard nell’applicazione della definizione IHRA perché ci sono gruppi filo-israeliani che negano liberamente al popolo palestinese il diritto all’autodeterminazione e il diritto all’esistenza della Palestina.

Più di 350 studiosi di antisemitismo, studi sull’Olocausto e studi ebraici hanno redatto l’alternativa Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo perché i suoi firmatari hanno affermato che la mancanza di chiarezza nella definizione dell’IHRA “ha causato confusione e generato polemiche, indebolendo così la lotta contro l’antisemitismo”.