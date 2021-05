PIU DI 180 INTELLETTUALI E SCIENZIATI ISRAELIANI AVVISANO LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE: NON FATE AFFIDAMENTO SU ISRAELE PER INDAGARE SUI CRIMINI DI GUERRA

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/42544

Copertina: palestinesi cercano riparo durante un attacco israeliano contro un edificio nel campo profughi di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, durante la guerra nell’enclave dell’estate 2014. Credito: AP Photo / Hatem Ali

“Noi … stiamo scrivendo alla Corte penale internazionale in seguito alla richiesta che la suddetta Corte ha mosso al governo israeliano di chiarire se intende indagare esso stesso sull’accusa di presunti crimini di guerra commessi nei Territori occupati – inclusi Gaza e Gerusalemme est – in generale e in particolare a partire dal 2015”, si legge nella lettera. “Comprendiamo che tale richiesta sia necessaria perché conforme alla prassi adoperata dalla Corte in questi casi, prassi che rispettiamo”.