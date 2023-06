Pochi hanno sentito parlare del piccolo Mohammad Tamimi, meno ancora si sentirà dei suoi assassini

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Muhammad Haitam Tamimi (2021-2023) è morto oggi 5 giugno per le ferite che ha riportato giovedì sera, quando un soldato israeliano ha sparato a lui e a suo padre. È il 150° palestinese ucciso da Israele dall’inizio del 2023.

Di Gideon Levy

https://archive.md/u1Bea

All’età di due anni e mezzo, i bambini possono già parlare un po’. Non sono ancora svezzati. A due anni e mezzo, hanno ancora bisogno di una mano quando salgono le scale. A due anni e mezzo non conoscono ancora il pericolo, motivo per cui non si può perderli di vista nemmeno per un minuto. All’età di due anni e mezzo iniziano a ricordare. A due anni e mezzo devono ancora usare un seggiolino. La legge dice che devono usare un seggiolino per auto fino all’età di tre anni.

Muhammad Tamimi ha solo due anni e mezzo e potrebbe non arrivare mai a tre. Venerdì pomeriggio giaceva in condizioni critiche presso l’unità di terapia intensiva del Ospedale Bambini di Safra presso il Centro Medico Sheba, i suoi medici aspettavano che le sue condizioni migliorassero per poterlo operare. I soldati israeliani avevano aperto il fuoco immotivatamente ferendolo alla testa, e ferendo anche suo padre.

Il padre è uscito con il figlioletto dalla sua abitazione nel villaggio di Nabi Saleh giovedì sera, diretto a una visita di famiglia. È salito in auto, ha acceso i fari, è nel mentre i soldati hanno sparato quattro o cinque colpi nella loro direzione.

I militari hanno confermato che i soldati hanno sparato al bambino, e non se ne vergognano. Il portavoce militare ha detto solo che “si rammarica” ​​dell’incidente, quella parola misurata, forzata, agghiacciante, riservata proprio per tali occasioni. L’esercito “si rammarica sempre” che le persone “non coinvolte” siano ferite. Il piccolo Mohammed non era coinvolto. Ci sarà una “indagine”.

Le foto dell’attivista di protesta Moshe Redman, rimasto leggermente ferito durante una manifestazione a Cesarea, in ospedale hanno suscitato più shock in Israele durante il fine settimana rispetto al piccolo Muhammad, con gli occhi chiusi, la testa fasciata, i tubi infilati nella bocca e nel corpo.

In un’altra foto, scattata pochi minuti dopo essere stato colpito, si vede un bambino ricciuto dai capelli chiari, con una profonda ferita da arma da fuoco alla tempia destra, il sangue che scorre sul pavimento. Suo padre era ancora all’Ospedale al-Istishari di Ramallah venerdì, con una ferita da arma da fuoco al petto e schegge nel collo. Sua madre e suo zio erano accanto al bambino. E i militari hanno espresso “rammarico”.

Subito dopo che il bambino e suo padre sono stati feriti, il villaggio di Nabi Saleh, veterano della protesta, era in fermento, naturalmente. E cosa ha fatto l’esercito? Decise che l’unica cosa logica sarebbe stata prendere il controllo del villaggio con la forza per dargli una lezione, ferire più abitanti del villaggio e possibilmente ucciderne alcuni. Due abitanti del villaggio sono rimasti feriti sul tetto della loro casa.

L’ultima volta che ho visitato il villaggio di Nabi Saleh è stato subito dopo l’uccisione del diciannovenne Qusay Tamimi. A casa di un apicoltore di 83 anni, con lo stesso nome del bambino ferito, Mohammed, ho sentito come i soldati avevano ucciso Qusay per aver dato fuoco ad uno pneumatico.

L’anziano Muhammad Tamimi e l’omonimo bambino vivono in case vicino alla torre di guardia. Nabi Saleh è un villaggio imprigionato, con una torre fortificata che ne sorveglia l’ingresso. Di tanto in tanto i giovani si ribellano e lanciano pietre o sparano contro l’umiliante ed esasperante torre che da 15 anni assedia il loro villaggio. I soldati sulla torre rispondono aprendo il fuoco, ferendo e uccidendo persone. Questa è la normalità sotto l’Occupazione, che martedì celebrerà il suo 56º anniversario.

È dubbio che Muhammad sarà l’ultima vittima per allora. Ci aspettano molte lunghe ore e ci sono solo pochi giorni senza vittime sotto questa Occupazione. È improbabile che possa superare la sua grave ferita; i proiettili dei soldati lo hanno colpito gravemente alla testa.

Muhammad non è Shalhevet Pass, il bambino israeliano ucciso a colpi di arma da fuoco a Hebron nel 2001, quindi poche persone hanno sentito parlare di lui. Meno sentiremo parlare dei suoi assassini. I palestinesi che hanno ucciso Pass sono stati descritti come terroristi crudeli, assetati di sangue, bestie disumane, assassini di bambini. Il soldato che ha sparato alla testa del piccolo Muhammad è un soldato di un esercito morale, il più morale del mondo, un esercito il cui unico obiettivo è difendere il suo fragile Paese sotto attacco.

Il soldato non intendeva uccidere il bambino, ma solo sparare indiscriminatamente all’auto di suo padre che era parcheggiata fuori dalla loro casa. Dopodiché, quel che sarà sarà. L’IDF ha espresso “rammarico” come nessun altro esercito. Un encomio al soldato che ha sparato alla testa a Muhammad Tamimi. È un eroe israeliano.

* Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.