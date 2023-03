PODCAST. A Gaza per salvare vite di bambini gravemente ammalati

Articolo pubblicato orignariamente su Pagine Esteri

di Michele Giorgio –

Guidata dal dottor Vincenzo “Stefano” Luisi, cardiochirurgo pediatrico, è in corso all’European Gaza Hospital di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, la missione della Ong italiana PCRF – Palestine Children’s Relief Fund impegnata sin dagli anni Novanta a garantire assistenza medica aa alta specializzazione ai bambini palestinesi. Il team si compone di volontari e volontarie provenienti da cinque regioni diverse incaricati di svolgere attività sia di cardiochirurgia che di cardiologia interventistica in ambito pediatrico. E’ presente personale medico e infermieristico dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova (con i cardiochirurghi Francesco Santoro e Elena Ribera e l’anestesista Alessia Franceschi), dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione – ARNAS G. Brotzu Brotzu di Cagliari (con il cardiologo Roberto Tumbarello e gli infermieri Francesco Anedda e Corrado Viola), dell’Ospedale del Cuore di Massa (con l’anestesista Pierantonio Furfori e l’infermiera Giada Boggi), dell’AOU Meyer di Firenze (con l’anestesista Fabio Panetta), la cardiologa Vittoria De Lucia e dell’AO di Padova (con la perfusionista Federica Raffin).

Insieme a loro anche Angelo Stefanini, medico esperto in Salute pubblica, incaricato del coordinamento e del monitoraggio del programma del PCRF di rafforzamento delle cure di base nella Striscia di Gaza.

La missione del team italiano è stata resa possibile grazie al sostegno economico dell’Otto per Mille Valdese, del Centro di Salute Globale – Regione Toscana, di Flying Angels Foundation Gift of Life NY e Gift of Life, Inc. e al supporto istituzionale dell’Azienda USL Toscana Centro e della Fondazione Monasterio.