Possano le proteste anti-Netanyahu avere successo. E poi cosa succederà ai palestinesi?

Di Gideon Levy

La rabbia è comprensibile, l’ansia giustificata. Diventa sempre più chiaro che la preoccupazione non è esagerata, che l’obiettivo del piano è quello di soggiogare la magistratura, lasciando il potere nelle mani del ramo esecutivo del governo, che in Israele controlla anche il ramo legislativo. Il Paese non sarà più come una democrazia liberale, come gli israeliani amano definire (erroneamente) il loro sistema di governo. Siamo di fronte a un tentativo di colpo di Stato simile a quello dell’Ungheria. Pertanto, la protesta sembra giustificata. Gli auguro un pieno successo.

Proprio come per le precedenti proteste, fuori dalla residenza del Primo Ministro a Gerusalemme, il loro unico scopo è rovesciare, rimuovere o fermare una persona o un processo. Allora lo slogan era: “Chiunque Tranne Netanyahu.” Ora è: “Tutto Tranne un Colpo di Stato.” Allora come adesso, non esiste un piano B. Supponiamo che si sbarazzino di Netanyahu; chi lo sostituirà? Supponiamo che fermino il colpo di Stato; cosa verrà al suo posto? La gente dirà: “affrontiamo prima il pericolo immediato, poi vedremo. Un passo alla volta. Questo è ciò che è urgente adesso, tutto il resto può aspettare”.

Supponiamo che le proteste e la pressione internazionale abbiano successo oltre ogni aspettativa e Netanyahu sia dichiarato inadatto a governare, che Yariv Levin torni ad essere Ministro del Turismo e Israele torni a quello che era prima. La Corte Suprema mantiene la sua indipendenza senza ostacoli, continuando a legittimare le detenzioni senza processo, le punizioni collettive, gli insediamenti e l’espulsione dei richiedenti asilo. Il Procuratore Generale, Gali Baharav-Miara, tornerà a fare quello che ha fatto per tutta la sua vita professionale: questa eroina del movimento di protesta riprenderà a difendere instancabilmente l’apparato della difesa, come descritto in un articolo di approfondimento sulla sua carriera da Hilo Glazer (Haaretz, 3 febbraio).

“Ha creduto in quella posizione fin dall’inizio”, dice l’articolo, riferendosi al suo grande successo nel respingere una causa chiaramente giustificata. “Si adattava al suo programma di proteggere i soldati dell’IDF ad ogni costo”. La causa è stata intentata dalla famiglia dell’attivista americana Rachel Corrie, che chiedeva il risarcimento dei danni dopo che la loro figlia era stata schiacciata a morte da un bulldozer dell’IDF nella Striscia di Gaza nel 2003. Il suo grande successo nello scagionare il Tenente Colonnello Shalom Eisner, in un’altra causa per danni dopo essere stato filmato mentre aggrediva brutalmente un palestinese e un manifestante danese, è diventato il nostro fallimento. Nella sua arringa, Baharav-Miara fece apparire il brutale soldato una vittima.

Baharav-Miara è anche riuscita a respingere una richiesta di risarcimento del padre di tre figlie uccise a Gaza, il Dottor Izzeldin Abuelaish, e un’altra della famiglia di una ragazza che era stata uccisa a Gaza, e giustiziata sparandogli una seconda volta per assicurarsi che fosse morta. L’avvocato per i diritti umani Eitay Mack ha affermato che l’accusa guidata da Baharav-Miara ha condotto una campagna a tutto campo contro queste giuste cause. Il quotidiano Makor Rishon ha scritto che aveva preso questi casi come un “progetto personale”. Questa è la persona che le proteste stanno lodando. Se avranno successo, la riavremo a pieno titolo.

Le poche persone in Israele che vivono i crimini dell’occupazione trovano difficile unirsi a una protesta con questi obiettivi e questi eroi. È vero che le cose potrebbero andare peggio, il colpo di Stato ridurrà la democrazia, ma come possiamo continuare a chiudere gli occhi davanti alle azioni di Israele quando combattiamo per la sua democrazia?

Non si può parlare di democrazia solo per gli ebrei, o anche solo per i cittadini di Israele. Ogni lotta per la democrazia che ignora la dittatura militare che è una parte inseparabile dei regimi israeliani non è una protesta a cui si può aderire. Il fatto che finalmente si parli di democrazia e che grandi gruppi di persone siano disposti a lottare per essa è un segno di speranza. Il rispetto è dovuto ai vincitori del premio per la difesa di Israele, agli architetti, agli avvocati, agli psichiatri, agli uomini d’affari e a chiunque altro agisca. Ma una protesta che non mostra interesse per il vero stato della democrazia, che non offre alcuna alternativa allo status quo e che è incapace di portare la conversazione sulla democrazia in una discussione sul suo vero significato, democrazia per tutti, è moralmente sbagliato.

Gli auguro buona fortuna, dal profondo del mio cuore. Ma anche se vinceranno, rimarrà l’Apartheid, non la democrazia.

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.

Fonte: https://www.haaretz.com/…/00000186-1e0b-d5d5-adef…