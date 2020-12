POVERI MA FELICI – di Mauro Armanino

Un recente rapporto delle Nazioni Unite segnala che la popolazione del Niger, ultima nella classifica nello sviluppo umano è al di sopra di diverse altre popolazioni di Stati del Sahel in termini di felicità, effimera ed eterna come sabbia. La felicità non si compra e non si vende da nessuna parte. Solo si può condividere. Intanto, oggi, 27 dicembre, si vota e la polvere invade la politica e la politica dispensa polvere. Tra le due si realizza una simbiosi quasi perfetta. Si è riusciti a fare il possibile per complicare le cose, dai candidati riconosciuti o squalificati o tutt’ora in discussione per finire con la mancanza di consenso praticamente su tutto. Ben altro interesse suscitano notizie, purtroppo pessime, come l’assassinio di Issaka Hamani, che ogni anni marciava per centinaia di chilometri in nome della pace, e quello di altre decine di persone uccise dall’ennesima strage rivendicata da Boko Haran e compiuta contro contadini innocenti cui il gruppo terrorista ha anche bruciato case e tende derubandoli dei pochi averi che rimanevano per la stagione. I feriti sono almeno un centinaio, le ferite interiori molte di più