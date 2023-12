Preghiere dalla Palestina: amore sotto assedio

AMORE SOTTO ASSEDIO ventinovesima preghiera dalla Palestina – 24 Novembre 2023

Giorno 48° di guerra.

Signore, qualcosa di umano comincia a spuntare: una tregua di quattro giorni e un primo scambio di prigionieri.

Grazie, Signore, che fai rinascere l’umanità dalla morte.

Intanto però le persone a Gaza sono sempre sotto la minaccia di bombardamenti e di enormi privazioni.

Anche le suore di Madre Teresa e le persone disabili che assistono, sono sotto assedio.

Signore, anche il tuo amore è sotto assedio.

Per questo voglio rivolgere la mia preghiera a Lei, Santa Teresa di Calcutta

Madre Teresa, guarda alla Terra santa,

alla Palestina chiusa dall’isolamento della Striscia.

Intercedi per i soldati che impongono l’assedio.

Le suore sono custodite dalla loro stessa carità,

ma i soldati non posso essere altrettanto custoditi dalla morte che loro stesso danno.

Sono sani, ma con le loro armi sono anch’essi disabili,

svuotati dell’amore e della misericordia. Intercedi per loro.

Ti prego affinchè possano recuperare la loro dignità e la capacità di amare.

Intercedi per tutta Gaza, perché cessi la guerra.

Donaci la pace.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 24 Novembre 2023

Le suore di Madre Teresa, dell’Ordine delle Missionarie della Carità, sono arrivate nella Striscia il 26 febbraio 1973 per iniziare la loro missione. In mezzo a enormi sofferenze dovute al blocco totale imposto da Israele, hanno sempre servito la gente come parte del popolo palestinese sotto assedio. Hanno due case di accoglienza: una per bambini e l’altra per adulti, tutti con disabilità. In questi giorni le suore hanno dichiarato che non intendono lasciare Gaza e abbandonare queste persone ai bombardamenti.