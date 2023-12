Preghiere dalla Palestina: bombe e cecchini

BOMBE E CECCHINI 19 Dicembre 2023

73° giorno di guerra.

19.000 morti, 54.450 feriti… in due mesi. Signore, pietà.

Solo tu puoi cambiare i cuori. Solo tu puoi rifare l’uomo a tua immagine, puoi renderlo capace di amare, invece che continui ad uccidere.

Come hai ammonito Caino, oggi richiama il Caino di oggi. E sono molti.

Signore, la terra che hai santificato è rasa al suolo: non può più essere la tua dimora, né una dimora per gli uomini.

Con questa guerra sta diventando terra inabitabile.

Così come la tua e nostra chiesa della parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza è diventata un rifugio inutile.

Signore, restituisci l’umanità a chi abita la terra santa.

Per chiunque esce dalla chiesa per prendere un po’ d’aria, può esserci pronto un cecchino, in agguato, nella casa di fronte.

Non una bomba dall’alto ma un uomo che prende la mira e uccide a sangue freddo.

Signore, abbi pietà di tutti. Signore

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 19 Dicembre 2023