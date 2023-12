Preghiere dalla Palestina: espulsione e guerra

ESPULSIONE E GUERRA Trentottesima preghiera 3 Dicembre 2023

58° giorno di guerra.

Signore, dopo una breve tregua, dopo un breve ritorno all’umanità, la guerra è ripresa.

Questa è la guerra: un insulto all’uomo e un insulto a te, Signore e Creatore di tutti.

Signore, che la morte cessi a Gaza, le sofferenze, la paura

Ma chi è tua creatura non dovrebbe fare la guerra. I tuoi figli sono stati creati per amare, con il tuo stesso amore.

E la forza non è per uccidere e demolire ma per amare e per vivere insieme.

Signore, ristabilisci l’uomo nella sua capacità di amare. Spegni la sua presunzione e l’orgoglio.

Assistiamo all’espulsione forzata di due milioni di persone, tutti i tuoi figli.

Signore, ci vogliono cuori nuovi, a Gaza e in tutta la Palestina.

Signore ricorda al mondo la sua umanità.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 3 Dicembre 2023