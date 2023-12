Preghiere dalla Palestina: giorni brevi di umanità

GIORNI BREVI DI UMANITA’ Trentatreesima preghiera 28 Novembre 2023

52° giorno di guerra.

Giorni di tregua. Una parte dei prigionieri è liberata. Giorni troppo brevi di tregua. Giorni brevi di umanità.

Tutti sono cari a te. Tutti sono a tua immagine.

Signore, ispira loro di liberare tutti i prigionieri da entrambe le parti.

Tutti vogliono la loro libertà ma gli hanno insegnato che l’altro è nemico da uccidere.

Signore, tu che proprio nella nostra terra hai insegnato ad amare,

insegna ai capi politici cos’è la vera libertà, la giustizia, l’uguaglianza, come evitare la

guerra e come raggiungere la pace.

Insegna ai governanti di questa terra come non cedere alla morte, come avere

accesso alla vera umanità. Amen.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 28 Novembre 2023