Preghiere dalla Palestina: insegnaci la pace

INSEGNACI LA PACE Trentasettesima preghiera 2 Dicembre 2023

56° giorno di guerra.

Che il Signore della pace ti dia lui stesso la pace, in ogni tempo e

in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi” (2 Tess.3,16)

Non più solo una pausa, Signore. Ti chiediamo la pace. Una pace definitiva, totale.

Guarda Signore tutti i bambini, palestinesi e israeliani. Tutti vogliono la pace.

Ma i grandi, i potenti, stanno pensando solo ad una pace per loro e alla guerra per tutta la gente.

Insegna a tutti come si fa la pace, come vivere la pace, come accogliere la tua pace, che chi fomenta la guerra non potrà darci.

Signore, metti la tua verità in tutti i cuori e togli menzogne e falsità e odio.

Resta con noi, Signore, perché la notte avanza.

La guerra diventa sempre più crudele, anche gli uomini diventano sempre più crudeli.

Tutti abbiamo bisogno della tua misericordia.

Signore, pietà. Dio della pace, insegnaci la pace

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 2 Dicembre 2023