Preghiere dalla Palestina: lo sterminio continuerà

Preghiera 20. Venerdì 17 novembre 2023

“Signore, Signore, vieni e non tardare!

Sembra che gli uomini siano decisi a sterminare Gaza, e alcuni dicono

alcuni dicono, non lo so, altri dicono, tu

sai meglio di tutti cosa c’è nel cuore degli uomini.

Sembra che Gaza sia solo l’inizio.

Lo sterminio continuerà altrove…”

La guerra. Giorno 42.

Signore, sembra che gli uomini siano decisi a sterminare Gaza.

Alcuni dicono -non lo so, dicono- ma solo tu sai cosa c’è nei cuori degli uomini.

Sembra che Gaza sia solo l’inizio.

Lo sterminio continuerà ancora altrove…

E la comunità internazionale tace.

È d’accordo?

Oppure è cieca?

O forse ha paura? ma di cosa ha paura? Forse del mistero di questa Terra?

E tu, Signore, come guardi questi potenti del mondo che opprimono e uccidono?

Fino a quando hai pazienza?

Perché, Signore, metti le nostre vite e il destino di tanti altri uomini donne, creati da te a tua immagine, perché ci lasci nelle loro mani?

La tua terra, che hai voluto santa, si è trasformata nell’incubatrice di tutto questo male.

E tu cosa vedi Signore? Parlaci ancora.

Ti supplico: almeno dicci che quello che sta succedendo si fermerà e che i loro piani di morte si fermeranno. Signore, lo faranno?

Vogliamo sentire la tua voce, Signore, per sapere che la terra santa non è nelle loro mani, che le nostre vite non sono nelle loro mani ma nelle tue.

Abbiamo finito le lacrime, Signore. Non abbiamo altro rifugio che te.

Nella tua Parola, nel tuo Spirito, nel tuo amore potente.

Signore, vieni ora. Non tardare.

Mons. Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 17 Novembre 2023