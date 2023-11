Preghiere dalla Palestina: per i responsabili della carneficina

La guerra. Giorno 30.

Signore, ferma quelli che vogliono la guerra, abbi pietà di loro.

Apri gli occhi di chi dichiara di voler distruggere Gaza.

Fa vedere loro quanto è grande il male che stanno compiendo.

Mostra loro che le vie della pace non passano per le guerre più folli.

Ispirali perché decidano presto una tregua, prima di tutto per ritrovare se stessi, per vedere se sono rimasti umani in questa carneficina di innocenti.

Signore, dona luce alle nazioni responsabili di questa carneficina. Abbi pietà di loro.

Suggerisci a chi continua senza sosta questa guerra, di fermarsi.

Illumina le loro coscienze, affinché si chiedano cosa significhi la loro decisione di appoggiare la carneficina a Gaza.

Signore, parla agli uomini in guerra. Riportali alla loro ragione. Abbi pietà di tutti.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 6 Novembre 2023