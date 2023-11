Preghiere dalla Palestina: una stessa umanità

La guerra. Giorno 29

E’ sempre guerra, Signore.

Ti porto anche oggi tutte le nostre sofferenze, noi che guardiamo da lontano, impotenti.

Ti porto tutte le vittime, il dolore di chi le piange e quello di chi vaga per le strade.

Signore, fai capire a coloro che hanno deciso lo sterminio a Gaza che questa non è la via della pace ma solo un’inutile carneficina.

Poi, fa’ loro capire, Signore, che la voce dei morti è più forte di quella dei vivi. E anche chi uccide, muore. Perché uccide la propria umanità.

Perché l’umanità è la stessa, in chi uccide e in chi viene ucciso.

Signore, abbi pietà di quelli che muoiono e di quelli che uccidono.

Restituisci la tua luce su questa terra immersa nelle tenebre della disumanità.

La via della pace è chiara: giustizia, uguaglianza per tutti. Come tu ci hai creati, Signore, come tu vuoi che siamo.

Il più grande, il più forte, è colui che è più vicino a te e ai suoi fratelli.

Signore, Padre, insegnaci le vie della stessa umanità.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 4 Novembre 2023