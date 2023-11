Preghiere dalla Terrasanta: fino a quando, Signore?

Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi?

Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?

Fino a quando nell’anima mia proverò affanni,

tristezza nel cuore ogni momento?

Guarda, rispondimi, Signore mio Dio,

conserva la luce ai miei occhi,

perché non mi sorprenda il sonno della morte (Salmo 13)

La guerra. Giorno 32

Fino a quando, Signore?

Tu vedi la catastrofe sopra di noi. Signore, non tardare!

Tu vedi che ci siamo allontanati da te. Vedi coloro che combattono e chi dà loro ordini di morte. Si sono allontanati dall’umanità.

Signore, non abbandonare questa umanità che ha perso se stessa.

Fino a quando, Signore?

Hai pensato questa terra perché i popoli camminino nelle tue vie, quelle dell’amore e della fraternità.

Signore, non abbandonare questa terra che per te e per il mondo è la Terra santa.

Signore, non abbandonare questa terra che ha dimenticato di essere santa.

Fino a quando, Signore?

Signore, che ognuno possa ritornate alla sua famiglia e nella sua casa.

Signore, che tutti ricordino che sono tuoi figli e imparino ad essere fratelli e sorelle per gli altri.

Mons. Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme