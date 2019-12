‘PRESEPE DI GUERRA’ A BETLEMME

Costretti a parlarvi troppo spesso di guerre per denunciarle ad inseguire sempre le speranze di pace, viene da chiedere scusa per un mondo che certo non disegniamo noi. Grazie per l’attenzione al nostro lavoro.

Buon Natale e un 2020 con qualche problema in meno e qualche soluzione in più in Italia e nel mondo.