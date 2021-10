Prigioniero palestinese ricatturato inizia lo sciopero della fame per protestare contro le condizioni ‘disumane’.

Articolo pubblicato originariamente da Mondoweiss e tradotto in italiano da Bocche Scucite

Di Yumna Patel

Un tribunale israeliano ha formalmente incriminato questa settimana i sei prigionieri palestinesi ricatturati, che il mese scorso hanno realizzato una storica fuga da una prigione israeliana di massima sicurezza che ha scioccato il mondo.

LA MADRE DI MOHAMMED ARDAH, CHE È STATO RIARRESTATO DOPO LA SUA FUGA DALLA PRIGIONE DI GILBOA, SIEDE NELLA SUA CASA DI FAMIGLIA NELLA CITTÀ DI JENIN, IN CISGIORDANIA, L’11 SETTEMBRE 2021. (FOTO: STRINGER/APA IMAGES)

I prigionieri, tutti provenienti dalla zona di Jenin nel nord della Cisgiordania occupata, sono stati ricatturati a poche ore di distanza l’uno dall’altro a fine settembre, dopo una caccia all’uomo durata settimane da parte delle autorità israeliane.

Domenica il tribunale ha accusato ufficialmente i sei prigionieri di essere fuggiti dalla prigione di Gilboa, nel nord di Israele, un’accusa che comporta una pesante pena detentiva. Al-jazeera ha riferito che altre cinque persone sono state anche accusate di aver aiutato i prigionieri nella loro fuga.

Dopo la loro cattura, le autorità israeliane hanno condotto settimane di interrogatori sui prigionieri, durante le quali glii avvocati hanno affermato che i loro clienti sono stati torturati e sottoposti a condizioni disumane.

Lunedì, la Commissione palestinese per gli affari dei detenuti e degli ex detenuti ha detto che uno dei prigionieri, Mohammed Ardah, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro “le misure punitive contro di lui e le dure condizioni del suo isolamento”.

Secondo l’avvocato della commissione, Kareem Ajwa, tra le misure punitive adottate nei confronti di Ardah ci sono il mantenimento in isolamento senza effetti personali, il divieto di visite familiari e di accesso alla mensa della prigione per due mesi, oltre a una serie di multe finanziarie imposte a lui.

Ardah, che è detenuto nella prigione di Asqalan (Ashkelon), nel sud di Israele, sarebbe stato isolato in una “cella piccola, sporca e non ventilata che manca dei requisiti umanitari di base”, secondo il rapporto.

Ardah ha anche riferito al suo avvocato che non è stato in grado di fare la doccia per giorni, “perché è monitorato tutto il giorno da telecamere di sorveglianza”.

Secondo Al Jazeera, l’avvocato di Ardah ha dichiarato che il tribunale dovrebbe emettere un “ordine formale di isolamento” contro Ardah e gli altri prigionieri. Tali ordini di isolamento possono essere rinnovati ogni sei mesi e i prigionieri possono affrontare anni di isolamento, secondo l’avvocato.

Detenuti amministrativi in sciopero

Mentre Ardah ha lanciato il suo sciopero della fame, un certo numero di prigionieri palestinesi in detenzione amministrativa hanno continuato i loro scioperi della fame per protestare contro la loro detenzione, con un prigioniero in sciopero da più di 80 giorni.

I sei prigionieri sono Kayed Fasfous, Meqdad Qawasmeh, Alaa al-Araj, Hisham Abu Hawash, Rayeq Bsharat e Shadi Abu Aker, tutti in sciopero della fame da 40 – 84 giorni.

Lo sciopero più lungo è quello di Fasfous, un residente della città di Dura, nella zona di Hebron, nel sud della Cisgiordania. Secondo la Palestinian Prisoner’s Society (PPS), Fasfous è stato trasferito lunedì all’ospedale Kaplan di Israele dopo che le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Meqdad, che è in sciopero da quasi altrettanto tempo, oltre 75 giorni, è stato trasferito nello stesso ospedale.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere preoccupato per la salute di Fasfous e Meqdad, dicendo “siamo preoccupati per le conseguenze potenzialmente irreversibili di uno sciopero della fame così prolungato sulla loro salute e vita”.

Lo sciopero della fame è una forma comune di protesta per i prigionieri politici palestinesi, in particolare quelli sotto detenzione amministrativa – una politica ampiamente condannata usata da Israele per imprigionare i palestinesi senza accusa o processo per periodi di tempo indefiniti.

Ci sono attualmente 520 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane sotto questa politica.