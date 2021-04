Processo George Floyd: poliziotto tre volte colpevole per omicidio

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/04/21/processo-george-floyd-il-poliziotto-tre-volte-colpevole-per-omicidio/

Remocontro 21 Aprile 2021

Dopo tre settimane di audizioni, 46 testimoni, e la continua riproposizione delle ultime immagini di George Floyd, ucciso a Minneapolis, in Minnesota, il 25 maggio 2020, il processo è arrivato al verdetto. Quel ginocchio che il 25 maggio 2020 ha soffocato George Floyd, che implorava di lasciarlo respirare – «I can’t breathe» le sue ultime parole, potrebbe costare fino a 40 anni di carcere al 46enne poliziotto, che ha lasciato l’aula di tribunale in manette.

Temendo un risultato diverso, in molto città i negozi erano stati barricati e gli elicotteri giravano per monitorare una situazione di estrema tensione. Esplosione annunciata, per fortuna di entusiasmo, come sottolinea Marina Catucci.