tratto da: https://www.remocontro.it/2021/04/06/processo-per-corruzione-si-complica-la-posizione-di-netanyahu/

Remocontro 6 Aprile 2021

Ieri il capo dello stato Rivlin ha avviato le consultazioni per la formazione del nuovo governo e questa sera potrebbe già affidare l’incarico. Il leader dell’opposizione, Yair Lapid, ha subito sottolineato che «il primo ministro è in tribunale a difendersi» e che «serve un candidato premier che lavori per conto dello Stato, non per i suoi interessi».