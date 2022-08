PROGETTO DI FUNDRAISING – Al-sadaqa Medical Society

La Alsadaqa Medical Society, fondata nel 2001, è un’associazione benefica e umanitaria specializzata nell’offrire cure medice e assistenza sanitaria nella municipalità di Betlemme. L’associazione si pone l’obiettivo di promuovere e garantire l’accesso a cure e servizi medici alle persone più vulnerabili e povere di Betlemme e della circostante area Palestinese. Composta da uno staff medico altamente qualificato, l’associazione offre servizi di medicina generale, medicina interna, dermatologici, odontoiatrici, ginecologici, pediatrici e ortopedici. La Alsadaqa medical society al momento garantisce assistenza medica a più di 2.000 pazienti ogni mese.

Nonostante il grande successo e il lavoro instancabile che i medici si impegnano tutti i giorni ad offrire senza sosta, l’associazione risente della mancanza di finanziamenti e del sostentamento economico necessario a supportare il lavoro dello staff.

Di cosa abbiamo più bisogno

La clinica ginecologica offre servizi e assistenza medica a donne e donne incinte Palestinesi in stato di necessità. La clinica offre cure a quasi 900 donne al mese, un numero impressionante considerate le dimensioni e capacità materiali della clinica.

Eppure, la macchina ultrasuoni utilizza dal Dott. Ghassan è un macchinario ormai antiquato e malfunzionate che andrebbe sostituito al più presto per garantire l’alta qualita dei servizi offerti, ma le risorse economiche e finanziarie dell’associazione non lo permettono. Per questo motivo abbiamo bisogno del Vostro aiuto!

Aiutateci ad aiutare chi ha più bisogno, supportando il nostro lavoro e l’associazione!

Per contattarci::

Dr. Nidal Salameh

+97259-9814191

d.n.s.1961@hotmail.com