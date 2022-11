Articolo pubblicato originariamente su Visualizing Palestine

L’effetto Pegasus

L’impatto globale della tecnologia di sorveglianza israeliana.

L’esercito israeliano funge da incubatore per il settore della sorveglianza privata del paese. Questo fa sì che il gruppo NSO, produttore del programma di spionaggio informatico Pegasus, un caso di studio su come le tecnologie repressive sperimentate sui palestinesi si diffondano a livello globale. Le infezioni di Pegasus sono state rilevate in almeno 45 Paesi e non solo.

Questa immagine mostra un campione di 336 casi di persone in 25 Paesi presi di mira dal programma di spionaggio informatico Pegasus esportato dal governo israeliano.

Togo

Difensori dei diritti umani

Preso di mira un attivista anti-corruzione che si batteva per una riforma costituzionale ed elettorale.

Spagna

Politici

Prese di mira decine di leader indipendentisti catalani. Anche il primo ministro e il ministro della Difesa spagnoli sono stati attaccati.

Palestina

Difensori dei diritti umani

Ricercatori mirati per i diritti umani presso importanti organizzazioni che documentano i crimini di guerra israeliani

India

Giornalisti

Presi di mira difensori dei diritti umani e oppositori del regime di Modi, anche inserendo prove false nei loro dispositivi.

Messico

Altri

Preso di mira il genitore di uno dei 43 studenti rapiti dalla polizia. Giornalisti e difensori dei diritti umani sono stati i bersagli più frequenti.

Che cos’è il programma di spionaggio informatico

Il programma di spionaggio informatico è una nuova tecnologia di spionaggio. Sfruttando i difetti di progettazione dei telefoni e dei computer (noti come zero-day loopholes – falle di sicurezza sconosciute agli sviluppatori), le aziende private hanno adattato la tecnologia dei servizi informativi militari per spiare i civili e stanno vendendo questa tecnologia ai governi, alle forze di polizia, alle unità dei servizi informativi ed eventualmente a organizzazioni non governative come le aziende.

Il programma di spionaggio informatico non lascia traccia sui dispositivi attaccati, consentendo al cliente di trasformare qualsiasi smartphone in un dispositivo di intercettazione attivando il microfono e la fotocamera da remoto, di leggere i materiali presenti sul telefono (compresa l’intera cronologia della messaggistica, le e-mail, i social media) e persino di scrivere testo e creare files che sembrano creati dal proprietario del telefono.

Negli ultimi anni, i programmi di spionaggio informatico sono stati utilizzati, tra gli altri, contro attivisti per i diritti umani, giornalisti e avvocati, per mettere a tacere le voci critiche, distruggere i partiti di opposizione e persino per orchestrare rapimenti, torture e assassinii di persone. Sono state trovate prove di programmi di spionaggio informatico nel tentativo di sabotare le indagini sulla scomparsa di 43 studenti in Messico e sull’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi .